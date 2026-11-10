Térdrándulása van Szoboszlainak, kérdéses a játéka Georgia és Észak-Írország ellen

Szoboszlai Dominik a Puskás Arénában 2025. november 16-án Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Térdrándulást diagnosztizáltak Szoboszlai Dominiknál, így a magyar válogatott középpályásának játéka egyelőre kérdéses a szombati Grúzai elleni, és a jövő héten kedden esedékes, Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája mérkőzéseken – közölte kedd délelőtt az MLSZ.

A szövetség kedden a Twitteren azt is közölte, hogy hétfőn Szoboszlai átesett a protokollnak megfelelő vizsgálatokon, és térdrándulást állapítottak meg nála.

Az egészségügyi stáb most azon dolgozik, hogy szombatra valahogy összedrótozzák a játékost, de hogy ez sikerül is, az csak az utolsó órákban dől majd el.

A Liverpool játékosa hetek óta bajlódik kisebb-nagyobb sérülésekkel, klubcsapatában is többet pihentették az elmúlt hetekben.

Rossz hír továbbá a magyar csapat szempontjából, hogy a georgiai meccsen fegyelmi okok miatt vendégszurkolók nem biztathatják majd a csapatot. Viszont jó hír, hogy az eddigi meccseken sérülés miatt nélkülözött Sallai Roland, a Galatasaray szélsője végre visszatérhet a csapatba.

A Nemzetek Ligája B divíziójában a magyarok szombaton a nyeretlenül álló Georgia ellen lépnek pályára Tbilisziben. A sorozat utolsó meccsén aztán, kedden a Puskás Arénában, a magyar csapat az eddig veretlen és éllovas Észak-Írországgal találkozik majd.

Magyarország négy forduló után egy ponttal van lemaradva az északírektől, így még van esélye a csoportgyőzelemre, amivel feljutna ismét az A divízióba. (MTI)