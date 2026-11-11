145 milliós lelépési pénzt kaptak a Médiatanács volt tagjai

Június végén lépett hatályba a médiatörvény módosítása, amely megszüntette a Médiatanács akkori elnökének és tagjainak megbízatását. Kártalanítás címén az egész éves fizetésüket kapták meg a leköszönő tagok és az elnök is. Az NMHH a Magyar Hang kérdésére elárulta, a távozóknak összesen 144 millió 633 ezer 873 forintot fizetett ki az NMHH. Koltay András elnök összesen 59 millió 519 ezer 091, míg a további négy tag együtt 85 millió 114 ezer 782 forintot kapott.

Koltay András, a Médiahatóságot vezető Médiatanács elnöke Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

Hétfőn az is kiderült, a tanács korábbi tagjai 200 milliós jutalmat szavaztak meg maguknak. Mint megírtuk, hétfőn a megújult NMHH arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy zajlik a hatóság pénzügyi átvilágítása, melynek során kiderült, hogy a Médiatanács korábbi tagjai évente két alkalommal többmilliós jutalmat vettek fel.

2022 és 2026 között Koltay András elnök összesen 80 301 300 forint, míg a tagok, Budai László, Dr. Bartóki-Gönczy Balázs, Meszleny László és Szadai Károly fejenként 29 200 900 forint jutalmat kaptak. Vagyis összesen 197 104 900 forintot szavaztak meg maguknak öt év alatt.