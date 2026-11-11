145 milliós lelépési pénzt kaptak a Médiatanács volt tagjai

gazdaság

Június végén lépett hatályba a médiatörvény módosítása, amely megszüntette a Médiatanács akkori elnökének és tagjainak megbízatását. Kártalanítás címén az egész éves fizetésüket kapták meg a leköszönő tagok és az elnök is. Az NMHH a Magyar Hang kérdésére elárulta, a távozóknak összesen 144 millió 633 ezer 873 forintot fizetett ki az NMHH. Koltay András elnök összesen 59 millió 519 ezer 091, míg a további négy tag együtt 85 millió 114 ezer 782 forintot kapott.

Koltay András, a Médiahatóságot vezető Médiatanács elnöke
Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

Hétfőn az is kiderült, a tanács korábbi tagjai 200 milliós jutalmat szavaztak meg maguknak. Mint megírtuk, hétfőn a megújult NMHH arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy zajlik a hatóság pénzügyi átvilágítása, melynek során kiderült, hogy a Médiatanács korábbi tagjai évente két alkalommal többmilliós jutalmat vettek fel.

2022 és 2026 között Koltay András elnök összesen 80 301 300 forint, míg a tagok, Budai László, Dr. Bartóki-Gönczy Balázs, Meszleny László és Szadai Károly fejenként 29 200 900 forint jutalmat kaptak. Vagyis összesen 197 104 900 forintot szavaztak meg maguknak öt év alatt.

gazdaság lelépési pénz jutalom nmhh Koltay András NMHH Médiatanács