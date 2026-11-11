A Charles ciklon Magyarországra érkezik csütörtökön, esőt hoz

Csütörtök estétől Magyarországra is megérkezik a Charles ciklon, amelyből sokfelé 20–30, északon, északkeleten helyenként akár 40 milliméter eső is hullhat – írja az Időkép. Az Atlanti-óceán felett kialakult ciklon a következő napokban Európa több térségébe is jelentős csapadékot hozhat.

„Portugáliában és Spanyolországban egyes térségekben 200 millimétert meghaladó csapadék is összegyűlhet a többnapos esőzés során, miközben a széllökések helyenként a 120–140 km/órát is elérhetik” – olvasható a portálon. Intenzív eső várható Észak-Olaszországban, valamint Horvátország adriai térségében is.