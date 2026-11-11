Az utolsó pillanatban mondta le a kormány a szociális munkások konferenciáját

Meglepte a sajtónyilvánosság a kormány képviselőit, ezért nem mentek el a szociális munkások konferenciájára, írja a Mérce a Facebook-oldalán. Így a kormány képviselői az utolsó pillanatban mondták le a részvételt a két szociális ágazati érdekképviselet közös, november 11-én, az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban megtartott rendezvényéről, a szociális munka napja alkalmából tartott országos szakmai konferenciáról.

A nyilvánosan is hirdetett, több hónapos szervezéssel előkészített, évente megtartott eseményre a szervezők szerint a rendezvény történetében először fogadták el a meghívást a kormány képviselői. Az eredeti szándék szerint Bódis Kriszta nemzeti társadalompolitikai stratégiáért és ágazati koordinációért felelős kormánybiztos, dr. Both Emőke, a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekvédelmi helyettes államtitkára és dr. Szabó-Tóth Kinga, a szociális tárca szociális, család- és idősügyi államtitkára vett volna részt a konferencia egyik kerekasztal-beszélgetésén.

Fotó: ALINE MORCILLO/Hans Lucas via AFP

Dr. Both Emőke és Bódis Kriszta még korábban mondta vissza más indokkal a szereplést, a szervezők elmondása szerint aztán a konferenciát megelőző napon mind Kemény Péter, mind pedig Szabó-Tóth Kinga lemondta a szereplést arra hivatkozva, hogy meglepetéssel értesültek az esemény sajtónyilvános jellegéről, így pedig nem áll módjukban részt venni a beszélgetésen.

Köves Ferenc, a szervező SZÁD elnöke a konferenciát megnyitó beszédében az ágazat irányítóinak címezve úgy fogalmazott, hogy a szociális munka napi konferencia mindig is nyilvános és sajtónyilvános esemény volt, és szerinte „elfogadhatatlan indok”, hogy egy köztisztviselő arra hivatkozva nem jön el az eseményre, hogy a szervezési előkészületek alatt még nem tudott a sajtó várható jelenlétéről.