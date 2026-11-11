Levágta a bokájáról a nyomkövetőt, letartóztatták a gyermekpornográf felvételek miatt vádolt Thomas Markle-t

Letartóztatták és börtönbe zárták Meghan Markle sussexi hercegné apját, Thomas Markle-t, miután a gyermekpornográf felvételek miatt őrizetbe vett férfi levágta a bokájáról a nyomkövető eszközt – írta meg a Guardian.

A 82 éves Thomas Markle Floridában volt őrizetben, miután egy raktárból előkerült számos olyan könyv, dia, filmnegatív, amely gyermekek ellen elkövetett szexuális erőszakos cselekményeket ábrázolt. Az anyagok között akadt olyan, amelyen Markle látszódik kiskorú lányokkal szexuális helyzetben.

Markle helyi idő szerint kedd hajnalban vágta le a bokájáról a nyomkövetőt, röviddel ezután letartóztatták, és indítványozták a szabadlábon védekezést lehetővé tévő bírósági végzés visszavonását. A bíróság vissza is vonta a végzést, Markle mostantól börtönből védekezik.

A The Sun brit napilap október végén írta meg, hogy Thomas Markle fia elmondása szerint kiskorú gyermekekről készült képekre bukkant apja fülöp-szigeteki házában, és feljelentette őt az ottani hatóságoknál. A fülöp-szigeteki hatóságok elkezdték vizsgálni az ügyet, az FBI pedig közölte, hogy szükség esetén támogatást nyújtanak a fülöp-szigeteki hatóságoknak.

Thomas Markle korábban határozottan tagadta az ellene felhozott összes vádat, a gyermekbántalmazást ábrázoló felvételek birtoklására vonatkozó legújabb állításokat pedig „beteges hazugságoknak” nevezte.