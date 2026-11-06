Letartóztatták Meghan Markle apját, akit gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagok birtoklásával vádolnak

Letartóztatták Thomas Markle-t, Meghan Markle sussexi hercegné édesapját. A férfit azzal vádolják, hogy gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagok voltak a birtokában.

Thomas Markle korábban határozottan tagadta az ellene felhozott összes vádat, a gyermekbántalmazást ábrázoló felvételek birtoklására vonatkozó legújabb állításokat pedig „beteges hazugságoknak” nevezte.

A The Sun brit napilap október végén írta meg, hogy Thomas Markle fia elmondása szerint kiskorú gyermekekről készült képekre bukkant apja fülöp-szigeteki házában, és feljelentette őt az ottani hatóságoknál. A fülöp-szigeteki hatóságok elkezdték vizsgálni az ügyet, az FBI pedig közölte, hogy szükség esetén támogatást nyújtanak a fülöp-szigeteki hatóságoknak.

Októberben Meghan Markle is megszólalt az ügyben. „Mélységesen felkavartak az elmúlt 24 órában napvilágra került hírek, és gondolatban minden olyan gyermekkel vagyok, akinek bántódása eshetett” - mondta. (via BBC)