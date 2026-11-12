Bejelentette a NAV, hogy egy büntetőeljárás és egy nyomozás részeként razziáztak a lakiteleki Népfőiskola Alapítványnál

Csütörtök este megerősítette az adóhivatal, hogy „eljárási cselekményeket végzett” a Lezsák Sándor volt fideszes parlamenti képviselőhöz kötődő lakiteleki Népfőiskola Alapítványnál. Napközben Bóka János fideszes frakcióvezető közölte azt a Facebook-oldalán, hogy „a Védvonal tájékoztatása szerint kivonultak a hatóságok Lezsák Sándor alapítványához, miután ő és családja meg mert szólalni a tiszás ügynökbotrányban”. A Fideszhez közelálló Blikk információi szerint a NAV és Bács-Kiskun megyei ügyészek mentek ki Lezsákékhoz.

Természetesen napközben megkerestük a NAV-ot, választ este kaptunk, de a nekünk küldött e-mailben nem nevesítették a razzia helyszínét, sem okát. Kérdésünkre, miszerint „valóban kivonultak-e Lezsák Sándor alapítványához, ha igen, melyikhez, milyen ügyben, és történtek-e lefoglalások?”, az alábbi választ kaptuk:

„A mai napon a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség által folytatott büntető eljárás, továbbá egy saját hatáskörben folytatott nyomozás keretében helyszíni eljárási cselekményeket hajtott végre. Az érintett helyszíneken végzett nyomozati tevékenység jogszerű és szakszerű végrehajtását az eljárásban résztvevő személyek nem vitatták. A nyomozati cselekmények jelenleg is folyamatban vannak.”

Az MTI viszont az adóhivataltól kapott tájékoztatásra hivatkozva már azt írja, hogy a NAV-os nyomozás és az ügyészségi büntetőeljárás részeként folyó „eljárási cselekményeket” a lakiteleki Népfőiskola Alapítványnál hajtották végre.

Molnárné Lezsák Anna, a Fidesz országgyűlési képviselője több fórumon is jelezte, hogy csütörtök reggel a NAV és az ügyészség nyomozói jelentek meg a lakiteleki Népfőiskola Alapítványnál. Lezsák Sándor lánya azt mondta: a hatóságoknak joguk van a vizsgálathoz, ezt nem vitatják, ugyanakkor munkatársaival ragaszkodnak ahhoz, hogy a hatóságok minden lefoglalt iratot tételes jegyzőkönyv alapján vigyenek el. „Nekünk nincs félnivalónk, nyitott könyv vagyunk, törvényesen és becsületesen mindennel elszámoltunk” – mondta.