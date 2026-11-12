Bóka János: Kivonultak a hatóságok Lezsák Sándor alapítványához

„A Védvonal tájékoztatása szerint kivonultak a hatóságok Lezsák Sándor alapítványához, miután ő és családja meg mert szólalni a tiszás ügynökbotrányban” – közölte Facebook-oldalán Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője. Rajta kívül több fideszes képviselő is arról számolt be, hogy Lezsáknál megjelentek Lakitelken a hatóságok.

A Blikk információi szerint a NAV és Bács-Kiskun megyei ügyészek mentek ki Lezsákékhoz, de hogy a Népfőiskola Alapítvány és a Lakitelek Alapítvány közül melyik alapítványt vizsgálják, nem derült ki. (Amikor 2019-ben elkezdték építeni Lezsák Sándor népfőiskoláját, a Bács-Kiskun megyei Lakitelektől néhány kilométerre fekvő 25 hektáros területen, Lezsák Sándor vezette körbe a 444-et a helyszínen.)

Czunyiné Bertalan Judit, a Védvonal vezetője Facebookon azt írta, „több hatóság egyidejűleg tart jelenleg is házkutatást és foglalást Lezsák Sándor alapítványánál”. Szerinte „kisstílű, pitiáner politikai bosszú, nem egyéb, ami zajlik”.

Lezsák neve a napokban azért került a hírekbe, mert egy informatikai hiba miatt az ő neve is felkerült a nyitottaktak.hu adatbázisába hálózati személyként, pedig ahogy a volt MDF-es képviselő is jelezte, nem ügynök volt, hanem őt figyelték meg. Lezsáktól Magyar Péter is bocsánatot kért.

Kerestük az ügyben a NAV-ot, amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.