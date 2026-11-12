Európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztését kérte a tiszás Kulja András

Kezdeményezte európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztését Kulja András, a Tisza Párt EP-képviselője, hogy bíróság elé állhasson a Takács Péter volt egészségügyi államtitkár által indított magánvádas büntetőeljárásban – közölte a politikus.

Mint Kulja emlékeztetett, az ügy előzménye egy 2025. július 31-ei Facebook-bejegyzése, amiben a koronavírus-járvány idején történt lélegeztetőgép-beszerzésekkel kapcsolatban fogalmazott meg kérdéseket. Nyilvános cégadatokra és sajtóbeszámolókra hivatkozva azt vetette fel, hogy egy Takács Péter sógorának érdekeltségébe tartozó vállalkozás egyetlen beszerzésen mintegy nyolcmilliárd forintos profitot érhetett el. Arra is választ várt, hogy Takács tudott-e erről, és ha igen, miért nem tett bejelentést.

Kulja András Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

A tiszás politikus közleménye szerint Takács a bejegyzés miatt polgári pert és magánvádas büntetőeljárást is indított ellene. A polgári perben a Fővárosi Törvényszék szeptember 24-én elutasította Takács keresetét, és a perköltségek megfizetésére kötelezte. A bíróság az ítélet szerint úgy találta, hogy Kulja kijelentései megfelelő ténybeli alappal rendelkező politikai véleménynek minősülnek, amik a közügyek vitatásához kapcsolódó kritikák körébe tartoznak. Az ítélet október 10-én jogerőre emelkedett, miután Takács nem fellebbezett.

„A polgári perben már megszületett a döntés. Most azt szeretném, hogy a büntetőeljárásban is a bíróság mondja ki a végső ítéletet”

– mondta Kulja, aki állítása szerint nem kíván a mentelmi joga mögé bújni, ezért arra kérte képviselőtársait, hogy támogassák annak felfüggesztését.

„Nem félek attól, hogy a bíróság előtt kelljen megvédenem az igazamat. Egy politikusnak joga van kérdéseket feltenni, a közpénzek felhasználását pedig igenis joga van bárkinek vizsgálni és számon kérni. Ez különösen igaz egy olyan ügyben, amelyben a Fidesz-kormány által a járvány idején elköltött milliárdok és az esetleges összeférhetetlenségek kérdése merül fel”

– fogalmazott. Az Európai Parlament csütörtökön, brüsszeli plenáris ülésén szavaz a mentelmi jog felfüggesztéséről.