Kiszivárgott adatok szerint legalább 11 ezer külföldi halt meg a harcokban Ukrajnában, Oroszország oldalán

A Rosstattól hackerek által megszerzett adatok szerint az orosz-ukrán háború kezdete óta több mint 11 ezer, Oroszország oldalán harcoló külföldi vesztette életét a harcokban. A Meduza azt írja, a Bloomberg megvizsgálta az adatokat, amik szerint 11 335 halálesetet regisztráltak az Oroszországon kívül született emberek körében. A Bloomberg szerint közel 100 országból érkezhettek, többek közt Nepálból, Srí Lankából, Kolumbiából, Kenyából, Nigériából. A külföldi halottak 80 százaléka a volt Szovjetunió országaiban született. Ezek az adatok a 2022. február végétől 2026. augusztus végéig tartó időszakra vonatkoznak.

Oroszország az elmúlt években aktívan toborzott külföldi harcosokat. Az adatok szerint 2022-ben 630 külföldi vesztette életét a harcokban, ez a szám 2025-re több mint 5500-ra emelkedett. A Meduza azt írja, ezen a listán nincsenek észak-koreai állampolgárok, bár hivatalosan is megerősítették, hogy észak-koreai katonák is harcoltak az orosz-ukrán háborúban.