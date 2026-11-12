Letartóztatták a volt rendészeti államtitkár fiát, akinél olyan nyomozati iratok találtak saját ügyéről, amik nem lehettek volna nála

A Budai Központi Kerületi Bíróság november 12-én egy hónapra elrendelte B. Tamás letartóztatását egy költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indult büntetőeljárásban – közölte csütörtök délután a Fővárosi Törvényszék.

B. Tamás letartóztatását a Fővárosi Főügyészség a szökés, az elrejtőzés, a bizonyítási eljárás befolyásolása és a bűnismétlés veszélyére hivatkozással indítványozta. A bíróság ezek közül a bizonyítási eljárás befolyásolásának veszélyét találta megalapozottnak, a további különös indokokat nem, de ennyi is elég volt a letartóztatás elrendeléséhez. „A bíróságban a megalapozott gyanú kapcsán észszerű kétely nem merült fel” – áll a közleményben.

A döntés arra figyelemmel hozták meg, hogy

„a terhelt a korábban indult nyomozás állását már a 2026. november 10-i előállítását megelőzően is nyomon követte, ugyanis olyan nyomozati iratok voltak a birtokában, amelyeket jogszerűen az eljárásba való bevonását megelőzően nem ismerhetett volna meg”.

A bíróság szerint így lehetősége nyílt arra, hogy az eljárást számára kedvezően befolyásolhassa.

A közlemény kitér arra is: a bíróság rendelkezésére álló adatok alapján „a gyanúsított cselekményére nézve a nyomozás során a későbbiekben olyan személyek kihallgatása is várható, akik eddig még nem kerültek a hatóságok látókörébe”. Mivel a megalapozott gyanú szerint a terhelt a vizsgált bűncselekményeket bűnszervezetben követte el, az abban betöltött szerepére figyelemmel a szervezetben nála alacsonyabban elhelyezkedő, tőle függő helyzetben lévő személyeket is a vallomásuk megtételében befolyásolni tudná.

A bizonyítási eljárás befolyásolásának a veszélye kizárólag a terhelt kommunikációjának teljes ellenőrzésével küszöbölhető ki, ezért a bíróság az eljárás jelenlegi szakaszában a letartóztatásnál enyhébb kényszerintézkedés elrendelésére nem látott lehetőséget, a végzés ugyanakkor nem végleges.

A számlagyár ügyében kedden csaknem 40 helyszínen tartottak kutatásokat, 23 embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, így a gyanúsítottak száma 58-ra emelkedett. Az elkövetők több mint 9 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek. A korábbi akciók során megközelítőleg 4 milliárd forintnyi vagyont biztosítottak, a keddi intézkedések során pedig további 1,2 milliárd forintot.

A hatóság a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. budapesti székhelyén is kutatást tartott. Ez Pintér Sándor volt belügyminiszter egykori cége, amiről Magyar Péter miniszterelnök is írt. Ugyancsak Magyar Péter volt az, aki lényegében megnevezte az akkor őrizetbe vett, most már letartóztatott férfit, amikor azt írta: „a NAV MERKUR bevetési egysége őrizetbe vette Pintér Sándor jobbkezének, egykori államtitkárának fiát egy milliárdos számlagyár ügyében. Pintér egykori cégénél is házkutatás volt.” Azt pedig a Telex írta meg, hogy Bolcsik Zoltán korábbi rendészeti államtitkár fiáról van szó.