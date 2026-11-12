Összeomlott egy háromemeletes lakóház New Yorkban, legalább ketten meghaltak

Legalább ketten meghaltak és 17-en megsérültek, amikor szerdán összeomlott egy háromemeletes lakóház New York Brooklyn városrészében – írja a New York Times. A sérültek között hét gyerek is van, négy ember állapota válságos. A mentőegységek még az esti órákban is túlélők után kutattak a romok között, a hatóságok egyelőre nem tudják, hányan lehetnek még a romok alatt.

A baleset nem sokkal délután négy óra után történt Brooklyn Flatbush nevű városnegyedében, a Bedford és a Flatbush sugárút közelében. Az 1930-ban épült, négy lakást és egy földszinti üzlethelyiséget magában foglaló ház a szomszédos építkezésen kiásott mély munkagödörbe omlott. A baleset során egy másik háromemeletes épület fala is leszakadt, így annak lépcsőháza, sőt, az egyik hálószoba is láthatóvá vált.

Fotó: MICHAEL M. SANTIAGO/Getty Images via AFP

A helyszínre mintegy 250 tűzoltó és mentő érkezett. A mentést a beszámolók szerint nehezíti, hogy a törmelék alatt üregek keletkeztek, a megmaradt épületrészek pedig bármikor tovább omolhatnak. A hatóságok szerint a kutatás akár napokig is eltarthat.

„Minden összeomlott, és mindenki sikoltozott. Az egész épület remegni kezdett, aztán egyszerűen összedőlt”

– mondta az 53 éves Melissa Orna, aki éppen egy közeli fodrászhoz vitte a lányát, amikor meghallotta a robajt.

Az összeomlott ház közvetlen szomszédságában korábban egy földszintes épület állt, amit lebontottak, a helyén pedig mély munkagödröt ástak. Az építésügyi hatóság eredetileg egy háromemeletes ház építését engedélyezte, a beruházók azonban később egy kilencemeletes épület terveit is benyújtották. A baleset idején éppen földmunkákat végeztek a területen.

Fotó: KYLE MAZZA/Anadolu via AFP

Zohran Mamdani, New York polgármestere közölte, hogy az építésügyi hatóság és a rendőrség vizsgálatot indít az összeomlás okainak feltárására.

„Rendkívül nehéz, gyorsan változó helyzettel állunk szemben. A mentést instabil romok és a törmelék alatt húzódó veszélyes üregek nehezítik”

– mondta újságíróknak. Mivel november 11-én, a veteránok napján az iskolák és egyes üzletek zárva tartottak, a szokásosnál többen lehettek otthon a szerencsétlenség idején. A környéken több utcát lezártak, hogy a mentőegységek zavartalanul dolgozhassanak.