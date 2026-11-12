Reagált az Értéktőzsde az épületük előtt elhelyezett, egymással harcoló medve-bika szoborra

Szerdán az előzetes sejtések ellenére mégis kipakolták a Budapesti Értéktőzsde épülete elé a Matolcsy György-féle Magyar Nemzeti Bank által megrendelt, Szőke Gábor Miklós által elkészített és 197 millió forintba kerülő harcoló medve és bika szobrát.

A szoborállításról készült cikkünkre csütörtökön reggel reagált a Budapesti Értéktőzsde. A 444-nek küldött közleményüket azzal indítják, hogy a szobrot a jegybank előző vezetése rendelte meg 2020-ban, és „elkészülte után a mű évekig Brüsszelben volt kiállítva, ahonnan 2026 elején szállították vissza Magyarországra. A hazaszállítást követően restaurálási munkálatokon esett át az alkotó műtermében. A szükséges engedélyek beszerzése és a kapcsolódó műszaki előkészületek megtétele után az alkotás 2026. november 11-én került végleges helyére”.

Leírták, hogy „a bika és a medve párosa a tőzsdei kultúra egyetemes jelképe, amely pénzügyi intézmények és tőzsdék környezetében világszerte megjelenik”, majd példaként említették a New York-i Wall Streetet, a frankfurti Börsenplatzot és az amszterdami Euronext épületét, rövid közleményüket pedig azzal zárták: „A budapesti szoborpár ehhez a nemzetközi hagyományhoz csatlakozik.”