Félresiklott rendszerváltás: mégis lesz harcoló medve-bika szobor az Értéktőzsde épülete előtt

Azt lehetett gondolni, hogy a kormányváltás vihara a Matolcsy György-féle Magyar Nemzeti Bank által rendelt harcoló medve és bika szobrát is elsöpri, mégsem így történt. A közelben dolgozók és lakók előbb egy értesítést kaptak: köztéri szobrok daruzási munkálatai miatt korlátozzák a gyalogosközlekedést.

Dél körül aztán egy teherautó platóján külön-külön megérkezett előbb a medve, majd a bika, hogy megkezdje örök harcát a Budapesti Értéktőzsde épülete előtt.

Medve Fotó: Németh Dániel/444

Bika Fotó: Németh Dániel/444

A tőzsdei elemzésekben használt gyertyadiagramokból felépülő harcoló medve-bika szobor 197 millió forintba került, 2020-ban döntött róla a még Matolcsy György vezette Magyar Nemzeti Bank. Azóta nagy volt a csönd, pedig a befejezés határideje 2021. május vége volt.

A szobrot a NER kedvenc művésze, a csodaszarvasról vagy a Fradi-sasról elhíresült Szőke Gábor Miklós alkotta meg. A jegybanki tulajdonban lévő MNB-Ingatlan Kft. annak idején külön kérte a Közbeszerzési Hatóságot, hogy a művészi alkotások egyediségére tekintettel verseny nélkül Szőke cégének adhassák a megbízást.