Sikerült: Ruszin-Szendi Romulusz előterjesztésére dandártábornokká nevezték ki Szuvák Attilát

A szerda este megjelent Magyar Közlöny szerint Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter előterjesztésére dandártábornokká nevezte ki Szuvák Attilát, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) eddigi főigazgató-helyettesét Baka András köztársasági elnök.

Ruszin-Szendi korábban úgy jelölte Szuvákot a KNBSZ főigazgatói posztjára, hogy azt állítólag „döbbenet és értetlenség” fogadta. A HVG forrásai szerint ennek elsősorban az volt az oka, hogy Szuvák nem rendelkezett a tisztség betöltéséhez szükséges szakmai kompetenciával és megfelelő vezetői tapasztalattal, majd ezek után a Sándor-palota sem volt hajlandó megerősíteni a tábornoki kinevezését, jogi akadályokra hivatkozva. Egészen eddig.

Ahogy azt a HVG is felidézi, szeptemberben már ellenszavazatok nélkül támogatta az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága Szuvák kinevezését, majd a honvédelmi és rendvédelmi bizottság egy másik zárt ülésen megszavazta Ruszin-Szendi jelöltjét a KNBSZ élére.

Ruszin-Szendi Facebookon gratulált nemcsak Szuvák Attilának, de Kovács Krisztiánnak, a szolgálat főigazgatója hírszerző helyettesének is, aki szintén megkapta a tábornoki rangot.