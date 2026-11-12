Sziklákkal szüntetnék meg az illegális driftelést Mátyásföldön

Sziklákkal és kamerákkal szüntetné meg az illegális driftelést Mátyásföldön a kerület polgármestere, Kovács Péter. Kovács egy short-videóban jelentette be az intézkedést Facebookon:

A fideszes politikus szerint régóta visszatérő probléma a 16. kerületben, hogy az önkormányzat tulajdonában álló Mátyásföldi reptér régi helikopter-leszállópályáján egyesek illegálisan driftelni szoktak. Ez pedig elmondása szerint olyan zajos, hogy zavarja a környék lakóit.

Ezért megoldásként hatalmas köveket vitetett a helyszínre, hogy megakadályozza az autókat, illetve azt is elmondta, hogy rejtett kamerákat szerelnek fel, hogy senki ne tudja titokban elvinni az óriási sziklákat.

Ha valakit érdekel a driftelés, egy éve ilyenkor mutattuk be a Jeti Moziban a Drifter című doku-játékfilmet, amit ide kattintva tudtok megnézni.