Szívmelengető sztori áll a nap képe mögött, ami a csillaghegyi strandon levegőbe emelt bringáról és a megdöbbent bringásról készült

Vicces jelenetek tanúi lehettek azok, akik csütörtökön délelőtt fél tíz tájban elhajtottak a csillaghegyi strand bejárata előtt. Egy, az egyik strandbejárat rácsához láncolt biciklit ugyanis hirtelen a levegőbe emelt a rács, amit valaki valamiért egyszer csak felhúzott. A biciklista nem sokkal később arra ért oda, hogy a gépe szokatlan pozícióban lebeg.

Az esetet szemtanúként lefotózó G. a következővel vezette fel facebookos posztját:

„Ha eddig sajnáltad volna magad, hogy sz@rul indult a napod, gondolj erre a srácra.”

G. egyébként szóba is elegyedett a bringa gazdájával, állítása szerint annyit mondott neki, hogy „Húha!”. Mert G. szerint „teljesen egyértelmű volt a szitu, nem nagyon volt mit hozzáfűzni. a srác bosszankodott, de az iróniáját is átérezte egyébként.”

A kép pedig tényleg kifejező lett. A 444 FIFO (Foglalkozzunk Igazán Fontos Dolgokkal) rovata gyorsan elérte az egyik pénztárosnőt, aki mindent elmesélt, miközben nagyokat nevettünk. A pompás pillanatkép háttere tehát az volt, hogy ezt a kaput ilyenkor késő ősszel már nem szokták kinyitni, talán ezért láncolta hozzá a gépét a bringás valamikor csütörtökön reggel. Csakhogy később megjelent egy rokkantmopeddel közlekedő törzsvendég néni, akinek kedvességből meg szokták engedni, hogy beparkoljon a fedett, esőmentes részre. Ehhez viszont fel kellett emelni a rácsot. A pénztár ablakaiból pont nem lehet rálátni a helyszínre, így a gombot megnyomó kolléga nem vette észre, hogy a ráccsal együtt a biciklit is megemelte. A modepedes néni szólt először, hogy gáz van, aztán tököltek egy sort, de végül sikerült leereszteni a szerkezetet és kiszabadítani a biciklit.

Mák, hogy a tragikus hős nem kutyát, gyereket, divatos törpesertést vagy Kiss László óbudai polgármestert kötözte a rácshoz, csak egy biciklit. Ha mondjuk Kiss Lászlót kötözte volna, akkor a remek politikai érzékkel megáldott kerületvezető a megfeszített Megváltóhoz illő pozícióba rendezhette volna a végtagjait a rácsról lógva és úgy kiálthatta volna bele a kerület légterébe, amit két nappal ezelőtt egy azonnal legendássá vált facebookos posztban is kimondott: