Több embert meglőttek, egy ember meg is halt a washingtoni Fehér Ház közelében kialakult lövöldözésben

Csütörtökön, helyi idő szerint reggel fél kilenc környékén lövöldözés kezdődött Washington DC-ben, a Logan Circle környékén, kevesebb mint egy kilométerre a Fehér Háztól – írja a Guardian. A lövöldözésben öten megsérültek, egy ember pedig meghalt a helyi sajtó értesülései szerint – írja a Reuters. A lakosságot arra kérik, hogy maradjanak távol a területtől.

Fotó: Jonathan Ernst/REUTERS

A rendőrség közlése szerint a fegyveres elbarikádozta magát egy washingtoni épületben, ami komoly rendőri erő vonult a helyszínre taktikai felszerelésben. A rendőrség felvette a kapcsolatot az elbarikádozott gyanúsítottal, megkezdték a tárgyalásokat, majd miután lövések hangjait hallották bentről, behatoltak a barikád mögé. Ekkor megbizonyosodtak róla, hogy az elkövető is megsebesült a történtek során. Minderről egy a helyszínen tartott sajtótájékoztatóban beszélt a rendőrség szóvivője:

Police respond to active shooter in Washington, DC https://t.co/wvXqP8yDIg — Reuters (@Reuters) November 12, 2026

Brooke Pinto, a washingtoni városi tanács tagja az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, hogy a lövöldözés a VIDA fitnesszközpontban tört ki és annak környékén folytatódott, és hogy több embert is meglőttek.

Shootings at and outside Vida fitness this morning in Logan Circle. Multiple people shot. Do not go to this area. Police looking for suspect. — Brooke Pinto (@brookepintodc) November 12, 2026

Az egyik szemtanú azt mondta, először azt hitte, egy kipukkadó gimnasztikai labda hangját hallotta, mielőtt meglátta az egyik meglőtt áldozatot a padlón. Miután kijutott az edzőteremből, elmondása szerint öt vagy tíz lövést hallott, amik mintha egy közeli sikátorból érkeztek volna – írja a BBC. Egy másik szemtanú a Washington Sunnak arról beszélt, hogy elsőként mintha a női öltözőből hallott volna lövéshangot, majd az edzőtermen kívül, miután evakuálták őket.

A környéken több iskola is zárlat alá került.