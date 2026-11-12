Upor László a poros Ódry Színpadon: Üdv újra itthon

„Ott állok, ahol nehéz szívvel, de büszkén tudtunk testületileg lemondani, és ahol órákkal később közfelkiáltással kimondtátok a zsarnokság trónfosztását, azaz a békés egyetemfoglalást” – mondta az egyetemfoglalás hatodik évfordulóján Upor László, a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) új kuratóriumának tagja, az egyetem lemondásra kényszerített egykori rektorhelyettese szerda éjjel.

Az SZFE, a Freeszfe és a Budapesti Színészképző jelenlegi és egykori hallgatói és oktatói által 71 Nap címmel szervezett megemlékezésére, demonstrációjára az SZFE egykori játszóhelyét, az Ódry Színpadot ismét vörös-fehér szalagokkal tekerték körbe kívül-belül, ezzel emlékezve a kormány által az egyetemre erőszakolt modellváltás elleni 71 napos egyetemfoglalásra. A program előtt számos magyar színházban az előadások előtt rövid szöveggel és 71 másodperces csenddel emlékeztek a 2020-as eseményekre.

„Amikor épp hat éve, szigorúan a járvány miatt, kimentek innen az egyetemfoglalók, nem romokat hagytak maguk mögött. Nem romokat, hanem a felelős, közös döntések, a bázisparlament sűrű levegőjét. Ezt a tömény önrendelkezés aurát az egyetem gyarmatosítóinak muszáj volt megszaggatniuk. Szinte ördögien logikus, hogy bezárták, majd álságos indoklással eladták az épületet” – mondta Upor, aki szerint itt az ideje emlékezni,

„milyen nagy mellénnyel hangoztatták a pártpolitikától fűtött kultúrharcosok, hogy majd ők megújítják az egyetemet. Hát, látjuk, hogy mi lett belőle: furcsa egy megújulás.”

Az Ódry Színpadot, azaz az egyetem Vas utcai épületének a nagyját ugyanis a Vidnyánszky Attila vezette kuratórium 2022-ben eladta a református egyháznak, azon belül is a Károli Gáspár Református Egyetemnek (KRE). A választások utáni egyetemi hallgatói mozgolódásokról szóló cikkünkben több forrásunk is egyetértett abban, hogy az eladással Vidnyánszky meg akart szabadulni az alapítványosítás elleni egyetemfoglalók szimbolikus épületétől.

Először ingyen akarták átadni az egyháznak, mondván, az eredetileg a Keresztyén Ifjúsági Egyesületnek készült a negyvenes években. Végül kénytelenek voltak pénzt kérni érte. Később felmerült az épület visszavásárlása is, az egyház azonban végül ettől elállt. Rövidesen elkezdte felújítani az épületet, a munkálatok azonban félbemaradtak, azóta pedig meggyötört állapotban állnak a termek.

A Vas utcai épület egyik emelete. Fotó: Olvasó

„Üdv újra itthon” – kezdte beszédét Upor, aki szerint „a rombolás nem a régi új tulajdonos műve, nem ők kérték, nem ők akarták, nem ők tehetnek róla, hogy így alakult. Sőt, a református egyház ma az igazi színművészetivel közösen keres jó megoldást, hisz mit is kezdene bármely egyház egy színházzal, ilyen régi poros deszkákkal, amik csak akkor érnek valamit, önnön faértéküknél jóval többet, ha arra használják, amire valók. Nem, nem arra, hogy legitim vezetők a peremén állva lemondjanak, hallgatóink pedig innen jelentsék be, hogy utoljára kivilágosodik.”

A kuratórium új tagja szerint az Ódry Színpad a teljes magyar kultúra és társadalom tükre. „Bármit helyrehozni, a normalitást visszaállítani nehezebb, fáradságosabb, áldozatosabb munka, mint lerombolni a meglévőt. Viszont muszáj” – mondta Upor, aki szerint „közös birtokba kell adni az oktatás terét és szellemét, hogy azt soha senki ne gyarmatosíthassa”.

„Kekvák nincsenek többé, a szenátus visszakapta a jogköreit, Szarka Gábor tüzérezredest pedig elnyelte a föld, és most végre lehetőség nyílik arra, hogy az egyetemi autonómia is helyreálljon” – mondta Upor.

Az egyetem előző, a Vidnyánszky Attila-féle kuratórium által kinevezett rektora, Sepsi Enikő szeptember végén távozott az egyetem éléről, közös megegyezéssel. A modellváltott egyetemek fölé helyezett közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, azaz a kekvákat jövőre kivezető Tisza-kormány új kuratóriumot állított össze az SZFE-t fenntartó kekva élére szeptemberben.

A testület élére Kovács András Bálint filmesztéta, egyetemi docens, az ELTE BTK Filmelmélet és Filmtörténet tanszék egykori vezetője került, de Upor László is tag lett, ahogy az egyetem szenátusa által támogatott Dániel Gábor operaénekes és Jeney Zoltánné Tóth Éva is.

Azt mondták neki: tagadja meg Uport, akkor dolgozhat Vidnyánszky alatt

A szerda esti demonstráción felszólalt az SZFE egykori kommunikációs vezetője, Veszprémi Judit is, aki azt sérelmezte, hogy Sepsi Enikő továbbra is az egyetemen tanít, ahogy Vidnyánszky Attila és az előző rektor, Rátóti Zoltán is, miközben a SZFE-ről távozott oktatók által létrehozott Freeszfe-n „nap mint nap szakmaiatlan döntéseket kell meghoznom azért, mert nincs pénz, mert 7–8 ezer forint van a számlánkon, mert a színészhallgatóink a Freeszfe-n minden nap elmondják, hogy nem bírják a tandíjat fizetni”.

Veszprémi felidézte, hogy a modellváltás idején Zalán János (jelenleg a Kolibri Színház igazgatója) azt az ajánlatot tette neki, hogy ha odaáll Vidnyánszky Attila elé, „és azt mondom, hogy engem megvezetett az Upor, akkor maradhatok ezen a szent helyen, dolgozhatok velük, és milyen szuper lesz, amit fogunk együtt majd csinálni. Mert hát ugye nekem számlákat kell fizetni, és hát ki fogja kifizetni a számláimat majd az Upor?”

Fotó: Hatházi Tamás/MTI/MTVA

Felidézte, hogy amikor az egyetemfoglalás utolsó napján elhagyták az épületet, „akkor a portán azt mondta nekem a portásnő, akivel akkor dolgoztunk együtt már hónapok óta, hogy nem kellett volna annyit pofázni. Hogy mit gondoltunk? Azt gondoltuk, hogy igazunk van” – mondta Veszprémi, aki szerint „valakinek ki kell mondania azt, hogy nekünk volt akkor igazunk, és vissza kéne adni a tanároknak a múltját, és ezeknek a diákoknak a jövőjét”. Kitörő tapsvihar és dübörgés fogadta a megszólalását.

A Freeszfe-n külföldi egyetemek segítségével szerzett diplomákról azt mondta, sokan a mai napig nem tudják honosítani őket. „Ezeknek a diákoknak a kilencven százaléka a független szférában dolgozik, ahol még mindig nincs jövőkép. A függetlenek az utolsók, akikről bárki bármit gondol. Mikor kér végre bárki bocsánatot tőlünk?”