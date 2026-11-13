24 óra után sem álltak helyre a Microsoft szolgáltatásai

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Egy nappal az első hibajelzések után sem álltak teljesen helyre a Microsoft különféle szolgáltatásai. Magyar idő szerint pénteken este nyolc óra tájban még mindig azok voltak a legpozitívabb hírek, hogy Amerikában és Kanadában kezd visszajönni ez-az.

A csütörtökön, magyar szerint este hét óra körül kezdődött leállás a Microsoft több fontos szolgáltatását is érintette, köztük az Outlookot, a Teamst és a Copilotot. A probléma kezdetben főként az Egyesült Államokban jelentkezett, később azonban az ázsiai és csendes-óceáni térségben is fennakadásokat okozott, majd Európára is átterjedt.

A leállás több országban kormányzati szerveket is érintett, köztük Ausztráliában, Japánban és az Egyesült Államokban. A kiesés két jelentős mesterségesintelligencia-vállalatot, az OpenAI-t és az Anthropicot is érintette. Japán gazdasági, kereskedelmi és ipari minisztere szerint a fennakadás „jelentős hatással” volt a világ negyedik legnagyobb gazdaságára.

A Microsoft pénteken délután 4 tájban arról számolt be, hogy jól halad a helyreállítási munka, az emailezés visszaállításában például elmondásuk szerint jelentős előrehaladást értek el. Azt is közölték, hogy eddig semmilyen jel nem utal hacker- vagy AI-támadásra. Elmondásuk szerint belső probléma okozta az egészet.