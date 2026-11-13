Autóba rejtett pokolgép robbant Moszkvában, Oroszországban élő exukrán propagandista volt a célpont

Felrobbant egy Toyota terepjáró Moszkva déli részén. Az autóban a Telegramon terjedő információk szerint Szergej Zavorotnij, Mikola Azarov volt ukrán miniszterelnök egykori sajtótitkára ült, aki túlélte a robbanást, de súlyosan megsérült – írja a Meduza.

A robbanás Moszkva déli részén, egy metróállomás közelében történt. A beszámolók szerint a Toyota Fortuner aljára a vezetőülés felőli oldalon robbanószerkezetet erősítettek, amely menet közben lépett működésbe. Szemtanúk a detonáció után egy férfit láttak a járdán feküdni az autó mellett.

A férfi a Reuters beszámolója szerint a robbanásban elvesztette a bal karját, és agyrázkódással, bordatörésekkel, valamint más sérülésekkel szállították kórházba. Az orosz Nyomozó Bizottság időközben megerősítette az áldozat személyazonosságát, és büntetőeljárást indított az ügyben. Két napon belül ez volt a második hasonló autórobbantás Oroszországban, előzőleg a hadsereg egy ezredese ellen követtek el merényletet Szentpéterváron. Moszkva a korábbi merényletekért Ukrajnát tette felelőssé, a mostani esetre azonban Kijev egyelőre nem reagált.

A 72 éves Zavorotnij korábban az orosz Állami Dumában dolgozott, Viktor Janukovics ukrán elnöksége idején Mikola Azarov miniszterelnök tanácsadója és sajtótitkára lett. Miután Azarov a 2014-es Majdan-forradalom idején Moszkvába menekült, Zavorotnij is részt vett egy oroszországi emigráns ukrán árnyékkormány létrehozásában.

Az amerikai szenátus hírszerzési bizottságának jelentése szerint az orosz külföldi hírszerzés (SZVR) tisztjeként befolyásolási műveletekben is részt vett. Zavorotnij régóta a Kreml politikáját támogatta, a 2014-es ukrajnai forradalmat államcsínynek nevezte, és a nyugati országokat vádolta Ukrajna külső irányításával. Az Antifashist nevű propagandaprojektet is működtette, 2018-ban pedig társszerzőként jegyzett egy ukránellenes könyvet arról, hogyan veszítette el Oroszország Ukrajnát.