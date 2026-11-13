Belső vizsgálatot rendelt el az új legfőbb ügyész az aranykonvoj-ügy miatt

Elrendelte az aranykonvoj-ügy belső vizsgálatát Fejes Péter, a november elején hivatalba lépett új legfőbb ügyész. Fejes erről a Kossuth Rádió reggeli műsorában beszélt, de azt hangsúlyozta, hogy az ukrán szállítmány ügyében folytatott eljárás egyedi eset volt, nem pedig rendszerszintű probléma az ügyészségnél.

Fejes szerint ugyanis nem lehet kijelenteni, hogy az elmúlt években az ügyészség politikai befolyás alatt állt volna. „Én úgy érzem, hogy hibák voltak, és ezekkel a hibákkal szembe kell nézni” – mondta. Az ügyészséget folyamatosan érik politikai és társadalmi nyomások is, hangsúlyozta, a mindenkori legfőbb ügyész feladata, hogy a külső nyomásoknak ellenálljon.

Fejes Péter Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Az ügyészségnek egyelőre egy sor azonnai belső problémát kellene közben orvosolnia - mondta a legfőbb ügyész: komoly létszám- és szervezeti problémáik vannak, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) felállításának is van egy elszívó hatása feléjük, de az ügyészség létszáma és infrastruktúrája nincs felkészülve arra a nagy mennyiségű feljelentésre sem, amely az előző kormány tevékenységével kapcsolatban most beérkezik.