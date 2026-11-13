Elfogták a Budapesten élő külföldi nőt, aki mesterséges intelligenciával chatelt arról, hogy ölni fog

Az FBI közreműködésével az NNI elfogta azt a 22 éves, Budapesten élő külföldi nőt, aki azt tervezte, hogy megöli egyik ismerősét, és rátámad a családjára is. A nyomozó hatóság bűnügyi őrizetbe vette, és kezdeményezte letartóztatását. – írja a police.hu.

November 8-án az FBI jelezte a Nemzeti Nyomozó Irodának (NNI), hogy egy Magyarországhoz köthető internetfelhasználó erőszakos, életellenes cselekményekkel kapcsolatos kijelentéseket tett egy mesterséges intelligencia vezérelte (MI) chatbotnak. Az MI-felületet fejlesztő és működtető vállalat tájékoztatta az FBI-t.

Az NNI nyomozói a hazánkba delegált FBI-ügynökökkel közösen fogtak bele a webes felület használójának azonosításába. Mivel a csevegésben az szerepelt, hogy az illető emberölésre készül, mihamarabbi nemzetközi összefogásra volt szükség. A chatelés tartalmát beszerezve a hatóság tagjai látták, hogy a felhasználó késsel tervez rátámadni ismerősére. A chat üzenetek alapján terve az volt, hogy a nő házának nyitott ablakán keresztül hatol be hozzá, majd egy késsel megcsonkítja és megöli, illetve rátámad a családtagjaira is.

A 22 éves nőt – aki évek óta hazánkban tanul – budapesti albérletében fogták el a nyomozók november 12-én. Előállítását követően gyanúsítottként hallgatták ki a fiatal nőt emberölés előkészülete miatt. Vallomásában úgy nyilatkozott, hogy részeg volt, míg az MI-vel csevegett, és nem emlékszik rá, de nem áll szándékában senkit sem megölni. Az NNI bűnügyi őrizetbe vette és kezdeményezte letartóztatását. Az ügyészség a szabadlábra helyezése mellett döntött.