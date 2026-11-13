Fél évre börtönbe zárták az abu-dzabi szálloda halljában verekedő híres MMA-harcosokat

Nem Abu-Dzabiban érdemes marketingcélból megszervezett, nyílt színi verekedésbe keveredni. Egy helyi bíróság pénteken drákói büntetéssel, fél év letöltendővel és fejenként 80 ezer dolláros pénzbüntetéssel sújtotta annak a tömegverekedésnek a résztvevőit, ami 48 órával korábban zajlott le a helyi Yas Hilton hotel halljában, világhírű résztvevőkkel – írja a The National News.

Alaposan elverték Dvalisvilit

A megtámadott fél Merab Dvalisvili, az UFC egyik legendája volt. A 35 éves grúz–amerikai harcos a harmatsúly korábbi UFC-bajnoka, az egyik leghosszabb veretlen győzelmi sorozat megvívója 14 győzelemmel, aki ma is a 9. helyen áll a súlycsoportoktól független UFC-ranglistán.

A verekedés kitörése előtt Dvalisvili, aki szombati fellépését promózta a RAF Abu Dhabi szabadstílusú birkózóshow-n, éppen interjút adott a Hiltonban, amikor megjelent régi haragosa, Uszman Nurmagomedov egy csapat haverjával. Először is hátulról megpofozta Dvalisvilit, majd kitört a tömegbunyó, amit két Nurmagomedov-haver gondosan videóra rögzített.

Uszman Nurmagomedov is jól ismert MMA-s, a Professional Fighters League szervezet bajnoka és aktuális arca, de alapvetően azért híres, mert a sportág 2021-ben veretlenül visszavonult legendájának, Habib Nurmagomedovnak az unokatestvére és a ma is aktív Umar Nurmagomedov öccse. Ő eleve azért volt ott Abu Dhabiban, hogy edzőpartnerként segítse a bátyját a hétvégi fellépése előtt.

A tömegverekedés 10 résztvevője közül 8 ugyanazt a büntetést kapta: 6 hónap börtön, utána kiutasításés 300 ezer dirham (27 millió forint) pénzbüntetés. Az aktív verekedők mellett az egészet rögzítő, majd kiposztoló férfiak is ugyanezt a büntetést kapták. Ketten megúszták 50 ezer dirhamos büntetéssel, elzárás nélkül.

A Nurmagomedov-klán és Dvalisvili között azóta mérgesedett el a viszony, hogy 2025-ben utóbbi vette el a mostani fő verekedő bátyjának veretlenségét az UFC-ben, ráadásul címmérkőzésen.