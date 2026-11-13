Inkább kitüntette Hegseth a katonát, aki rákiabált, mert a miniszterék nevetgéltek az ismeretlen katona sírjánál

Pete Hegseth kitüntette azt a katonát, aki látványosan rendreutasította őt és kíséretét az arlingtoni katonai temetőben, miután nevetgéltek és beszélgettek az ismeretlen katona sírjánál.

A Thomas Iglesias nevű katona szerdán, a veteránok napján dörrent rá Hegsethre és társaságára, miután a védelmi miniszter a feleségével és tanácsadóival nevetgélve távozott az emlékműnél lőtt közös fotó után. „Minden látogatónak mindenkor meg kell őriznie a csend és a tisztelet légkörét!” - durrantotta utánuk.

Ezúttal nem jött a megtorlás, sőt: Hegseth, akinek általános megítélés szerint a leginkább billeg a széke a Trump-kormányban, csütörtökön már egy olyan fényképet osztott meg, amelyen kitünteteti Iglesiast.

Fotó: X.com / Peter Hegseth

„Szeretjük a katonákat. Szeretjük a szabályokat. Szép munka, szakaszvezető! Csak így tovább, hazafiak!” – írta a miniszter.