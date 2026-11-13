Magyar–kazah videóklip, túlárazott gálaest, dubaji néptánc – feljelentést tesz a minisztérium a Tempus Közalapítvány gyanús költései miatt

Hivatali visszaélés, hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja miatt tesz feljelentést az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, miután a Tempus Közalapítvány korábbi gazdálkodásának átvilágításakor több mint 1,1 milliárd forintnyi kifogásolható közpénzfelhasználást azonosítottak. A tárca szerint a szabálytalan kifizetések jelentős része a Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetőinek egyedi utasításai alapján történhetett.

Itt még nagy volt az öröm. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter felvágja a születésnapi tortát az egyéves Pannónia Ösztöndíjprogramról tartott budapesti sajtótájékoztatón, 2025. március 20-án. Mellettük Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár (j) és Czibere Károly, a Tempus Közalapítvány kuratóriumi elnöke (b)

Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Az átvilágítás során olyan támogatási szerződéseket találtak, amelyek nem kapcsolódtak az alapítvány alapító okiratában meghatározott közfeladatokhoz. Több esetben megsértették a beszerzési szabályokat, túllépték a pályázat nélkül kiosztható évi egymillió forintos támogatási keretet, a szerződésekről pedig a minisztérium felsővezetőinek e-mailben küldött utasításai alapján döntöttek. Ezekben azt is pontosan meghatározták, kivel milyen feladatra, mekkora összegért és milyen feltételekkel kell szerződést kötni.

A kifogásolt kifizetések csaknem fele 2025-ben történt, amikor a Kulturális és Innovációs Minisztériumot Hankó Balázs vezette, a területért pedig Varga-Bajusz Veronika államtitkár felelt, aki 2020-tól korábban maga is a Tempus Közalapítvány főigazgatója volt. Mindketten letartóztatásban vannak.

A minisztérium több konkrét példát is felsorolt a gyanús költésekre. Egy 2025-ös gálaest megszervezésére az eredetileg megítélt 22 millió forinton felül további 76,6 milliót biztosítottak minisztériumi e-mailes utasításra. A néptáncos UV Társulat 53 millió forintot kapott a magyar kulturális örökség bemutatására, csakhogy a támogatási dokumentumban szereplő Los Angeles helyett a szakmai beszámolóban már Dubaj szerepelt helyszínként, három személynek pedig összesen 31 millió forint céljuttatást fizettek ki. A Nomád Nemzedék Kft. egy kazahsztáni koncertfelvételre és egy magyar–kazah videóklip elkészítésére kapott 44 millió forintot.

Az átvilágítás szerint több mint 280 millió forintot költöttek el különböző oktatási rendezvényekre és a 2025-ös Nyugat-Balkán Konferenciára úgy, hogy a lebonyolító cégeket nem szabályos kiválasztási eljárásban, hanem minisztériumi felsővezetők egyedi utasításai alapján bízták meg. (via Telex)