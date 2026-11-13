Nem hatott a gyógyszer, elmarad a Placebo

Ma nem néz ki ilyen jól.:((( Fotó: Stuart Sevastos

Ma, pénteken játszott volna a Placebo Budapesten, de nem fog. A hivatalos indoklás szerint az énekes elhúzódó betegsége miatt és sűrűn kérnek elnézést. Brian Molkónak egy ideje hangszállgyulladása van, így nem is az a meglepő, hogy lemondták. Hanem az, hogy nem szóltak előbb. A Placebo ugyanis legutóbb egy hete, hatodikán tudott fellépni és azóta elmatadt a müncheni és bécsi koncertjük is, annyira gyulladtak a frontember hangszálai. Aki még úton van, az forduljon vissza! Addig is a kedvenc Placebo-számommal búcsúzom tőlük, mielőbbi gyógyulást, Brian!