Nyomozás indult David Walliams ellen friss zaklatási vádak miatt

David Walliams Fotó: MACIEK MUSIALEK/NurPhoto via AFP

A londoni rendőrség pénteken nyomozást indított a David Walliams 55 éves brit színész, humorista, tévés személyiség, író, világhírű gyerekkönyvszerző ellen, állítólagos szexuális visszaélések miatt. A Met közleménye hangsúlyozta, a friss nyomozás független a Walliams körüli botrányt 3 nappal ezelőtt kirobbantó sajtóleleplezésektől. Pontosabban annyi köze van hozzájuk, hogy a Guardian és az ITV anyagainak megjelenése óta olyan sok – azokban nem szereplő – nő tett rendőrségi be- és feljelentést, hogy ez elég indok volt a nyomozás megindításához.

A sztori október végén indult, amikor egy brit felsőbírósági eljárás során nyilvánosan elhangzott, hogy az ITN és a Guardian olyan anyagon dolgoznak, ami egy hírességről szól, aki éveken keresztül élt vissza a státuszával annak érdekében, hogy „helytelen szexuális tevékenységeket folytasson vagy próbáljon folytatni nagyszámú lánnyal és fiatal nővel”. Az is kiderült, hogy az akkor még meg nem nevezett híresség arra való hivatkozással kérte a bíróságtól a készülő cikk és videók publikálásának megtiltását, hogy ha a vádak nyilvánosságra kerülnek, az annyira végzetes hatású lehet a karrierjére, hogy végezni fog magával. A bíróság e hét elején elutasította a kérelmet, azzal az indoklással, hogy a kockázatok mérsékelhetők, és eleve nem a bíróság feladata az érintett jólétének védelme.

Ekkor tudta meg a közvélemény, hogy az igen népszerű színész, humorista, tévés zsűritag, nyelvek tucatjaira lefordított gyerekkönyvek szerzője, David Walliams az illető. A Guardian 3 napja, november 10-én le is hozta a nyomozás eredményét.

A Walliams elleni vádak szerint visszatérően zaklatta munkatársnőit és szexuálisan közeledett fiatal rajongóihoz. Az egyik érintett nő a közös nyomozás során elmondta: 15 éves volt, amikor Walliams először felvette vele a kapcsolatot, 17 éves korára pedig szexuális viszonyban álltak egymással. Ő egyike annak a több nőnek, akik szerint Walliams a hatalmával és hírességével visszaélve, szexuális célzattal vette célba őket, amikor még tinédzserek vagy fiatal nők voltak.

A Guardian idézett egy levelet, amelyet Walliams a nyomozáson dolgozó újságíróknak küldött. Ebben a következőket írta: „Visszatekintve belátom, hogy olykor meggondolatlanul viszonyultam olyan emberekhez, akikkel alkalmi szexuális kapcsolatban álltam.” Azt is írta: „Belátom, hogy nem mindig vettem kellőképpen figyelembe mások érzéseit. Ezt sajnálom. Bár elkerülhetetlen, hogy hatalmi egyensúlytalanság lépjen fel, ha az egyik fél híres, a hatalommal való visszaélés egészen más dolog – ilyet pedig soha nem követtem el.”

A színész állítja, hogy nem szexuális ragadozó. „Nem szegtem meg a törvényt, de mélységesen lesújt, hogy néhány nő, akikkel 10-20 évvel ezelőtt találkoztam, most is sértett és dühös rám.”