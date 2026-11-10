David Walliams volt az a rejtélyes híresség, aki öngyilkossággal fenyegetőzve próbálta megakadályozni a szexuális visszaéléseinek részleteinek nyilvánosságra kerülését

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Az 55 éves brit színész, humorista és televíziós személyiség, David Walliams volt az, aki október végén is öngyilkossággal fenyegetőzve próbálta megakadályozni, hogy nyilvánosságra kerüljön a brit Guardian és ITV News közös nyomozásának eredménye, miszerint éveken keresztül behálózott fiatal – köztük akár 15 éves – rajongókat, valamint zaklatta női munkatársait.

David Walliams
Fotó: MACIEK MUSIALEK/NurPhoto via AFP

Akkor egy brit felsőbírósági eljárásból lehetett megtudni, hogy az ITN és a Guardian olyan anyagon dolgoznak, ami egy hírességről szól, arról, hogyan követett el ez a híresség éveken keresztül visszaélt a státuszával, hogy „helytelen szexuális tevékenységeket folytasson, vagy próbáljon folytatni nagyszámú lánnyal és fiatal nővel”.

Walliams most, a nevének napvilágra kerülése után a sajtónak nyilatkozva tagadta a vádakat, írja a BBC.

A Guardian idézett egy levelet, amelyet Walliams a nyomozáson dolgozó újságíróknak küldött. Ebben a következőket írta: „Visszatekintve belátom, hogy olykor meggondolatlanul viszonyultam olyan emberekhez, akikkel alkalmi szexuális kapcsolatban álltam.” Azt is írta: „Belátom, hogy nem mindig vettem kellőképpen figyelembe mások érzéseit. Ezt sajnálom. Bár elkerülhetetlen, hogy hatalmi egyensúlytalanság lépjen fel, ha az egyik fél híres, a hatalommal való visszaélés egészen más dolog – ilyet pedig soha nem követtem el.”

A színész azt állítja, hogy nem szexuális ragadozó. „Nem szegtem meg a törvényt, de mélységesen lesújt, hogy néhány nő, akivel 10–20 évvel ezelőtt találkoztam, most sérelmét vagy haragját fejezi ki velem szemben.”

Az egyik érintett nő a közös nyomozás során elmondta: 15 éves volt, amikor Walliams először felvette vele a kapcsolatot, 17 éves korára pedig már szexuális viszonyban álltak egymással. Ő egyike annak a több nőnek, akik szerint Walliams hatalmával és hírességével visszaélve, szexuális célzattal vette célba őket, amikor még tinédzserek vagy fiatal nők voltak.

Walliams a Legfelsőbb Bírósághoz fordult, kérve, hogy tiltsák meg az ITN-nek és a Guardiannek a nyomozás eredményeinek közzétételét; azt állította, hogy amennyiben a vádak nyilvánosságra kerülnek, végezni fog magával. A bíróság elutasította a kérelmet, azzal indokolva, hogy a kockázatok mérsékelhetők, és nem a bíróság feladata az érintett jólétének védelme.

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Kaufmann Balázs
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