Orbán Áron pakkot kapott: a volt miniszterelnök továbbra se látogatja az öccsét a börtönben, de a szülei bementek hozzá

Szerdán embercsempészet gyanújával letartóztatták a volt miniszterelnök öccsét, Orbán Áront. Orbán Viktor az Ultrahangnak adott interjújában kijelentette, hogy

a média miatt, hogy az ne örüljön, nem fog bemenni a börtönbe meglátogatni az öccsét.

Nem így az Orbán szülők, akik bementek, minderről pedig az örökké trombitáló Szabó Bálint készített Facebook-videót. Tapasztalt szakértőként (ahogy ő is elmondja a videóban, 225 napot töltött a Nagy Ignác utcai börtönben) elmagyarázta, mennyire fontos az első látogatás egy letartóztatott számára, majd a börtönvizitre érkező szülőknek még bejutni is segített az intézménybe. A 13 perces Szabó Bálint-kontent alább tekinthető meg: