Orbán Áron vezetőszáron? Durva, de hallottad már a Szent Johanna Gimi szerzője vs. Refresher balhét?

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Varga Judit a parlamenti meghallgatásán a 444-ről beszélt, elrendelte a bíróság Orbán Áron előzetes letartóztatását, és hol van még a hét vége! De mindeközben az internet egyik algoritmus-buborékjában egy teljesen másik sztori pörög már napok óta.

Leiner Laura, a Szent Johanna Gimi-könyvek szerzője és Szécsi Krisztián, a Refresher egyik munkatársa összefeszült a napokban.

Pontosabban az író közzétett egy bejegyzést, reagálva Szécsi 2 évig futó videós sorozatára, amiben Leiner könyveit elemezték részről részre.

Az író szerint bullyingnak és bántalmazásnak volt kitéve az elmúlt években, a sztori azóta már felütötte a fejét a Reddit-kommentelők között is, a Refresher pedig már külön közleményben is reagált a történtekre.

De mielőtt rátérünk a „balhéra” először egy kis gyorstalpaló annak, akit valahogy elkerült a sorozat: talán nem túlzás azt mondani, hogy a Szent Johanna Gimi (SzJG) egy egész generáció (főleg lány tagjai) számára volt meghatározó könyvélmény általános iskolás, vagy gimis évei alatt. A kilenc kötet napló formájában mutatja be Rentai Renáta mindennapjait egy francia tagozatos gimnáziumban, a Szent Johannában. „Az első kötet (Kezdet) 2010-ben jelent meg, míg az utolsó (Örökké), két kötetből álló rész kiadására 2013-ban került sor” – írja a Wikipédia, bár ezt én is pontosan tudom, hiszen pont ekkor voltam felsős általános iskolában, tehát pont beletartoztam a könyv célközönségébe.

Arra is emlékszem, hogy milyen szinten tarolta le a sulit a könyv. Akinek először volt meg egy kötet, az mindenkinek kölcsönadta, szünetben is erről beszélgettünk, az osztály egy része pedig még közös kirándulást is tartott egy dedikálásra, ahol bögrét, kulcstartót és pólót vásároltunk. Hogy miért ment ekkorát az SzJG-őrület, annak számtalan oka lehet, mindenesetre masszívan benne lehetett, hogy 12 évesen ezt a könyvet olvasva azt az érzést kaptuk, hogy kicsit beleláthatunk milyen lesz gimibe járni. Spoiler: nem ilyen lett.

De minden hibája ellenére még mindig könnyebben lehetett vele azonosulni a régi ifjúsági regényekhez képest, hiszen a karakterek a Matula református leánynevelő intézet kertje vagy a Bühl-tavi nyári tábor helyett olyan helyekre jártak, mint a Normafa vagy a Westend, és Mozart helyett olyan zenéket hallgattak mint pl. SP, Anti Fitness Club, MCR és Ramones. Persze, sok szempontból irreális az Abigéllel vagy a Két Lottival összehasonlítani a sorozatot, de általános iskolásként sokaknak nyitott ez új dimenziókat a kötelező olvasmányok mellett a lányregények világában.

Na de vissza a „balhéra”: 2024 végén a Refresher egyik munkatársa, Szécsi Krisztián cikket írt a könyvekről, mert mint fogalmazott: