Putyin elvette a nyugati cégeket, új orosz gazdáik most milliárdokkal támogatják a háborúját

A Putyin által elvett nyugati vállalatok új orosz gazdái buzgón tejelnek az orosz hadseregnek: milliárdokat adnak drónokra, terepjárókra, kommunikációs és elektronikai hadviselési eszközökre – írja a Bloomberg. A pénz nagy része a Putyin kezdeményezésére létrehozott Összoroszországi Népfronthoz kerül, amely a háború kezdete óta külön programban gyűjt a frontra. A Kreml által kinevezett cégvezetőknek ez kiváló alkalom, hogy bizonyítsák lojalitásukat.

Putyin 2023 óta sorra veszi át a barátságtalannak minősített országok vállalatainak oroszországi érdekeltségeit. A cégek papíron továbbra is a külföldi tulajdonosokéi, de semmi beleszólásuk nincs abba, hogy mi történik velük.

A dán Rockwool szigetelőanyag-gyártó orosz leányvállalatát például tavaly decemberben kapta meg egy néhány hónappal korábban alapított moszkvai cég. Az új vezetés néhány héttel később 600 millió rubelt adományozott az orosz hadsereg támogatására. A Rockwool új gazdája, a 33 éves Timur Amirov aztán megkapta a holland AkzoNobel festékgyártó és az olasz DKC villamosipari vállalat orosz érdekeltségeit is. Ezek újabb 3 milliárd rubellel szálltak be a háború finanszírozásába.

Ez az alap, a kötelező fizetség a jelek szerint: a török AB InBev Efes sörgyár egymilliárd rubelt adott a hadseregnek, és ugyanennyit ígért a német Metro orosz üzletága is. A korábban a dán Carlsberghez tartozó Baltika sörgyár már külön koffeines, vitaminos italt is gyárt az orosz hadseregnek, egy teljes harci felszerelésben lévő katonával a címkéjén.

Fotó: Baltika

A Kreml közben tovább gyűjti a külföldi vállalatokat: szeptember óta például a Nestlé és a Japan Tobacco orosz érdekeltségeit is átvették. A Bloomberg szerint az orosz üzletemberek egymással versengenek a megszerezhető nyugati cégekért, sokan maguk kérik Putyint, hogy vegye állami ellenőrzés alá a kiszemelt vállalatokat. A Kommerszant szerint a Nestlé átvételét is egy orosz vállalkozás kezdeményezte, most pedig egy helyi italgyártó a Coca-Cola HBC orosz üzletágára vetett szemet.