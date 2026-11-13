TikTok-videó kedvéért kiengedett tigris gyilkolt Pakisztánban

Egy TikTok-videó kedvéért engedték ki a ketrecéből azt a tigrist, ami aztán rátámadt és halálra mart egy férfit a pakisztáni Lahorban – írja a német DPA hírügynökség.

A szerdai eset egy magángazdaságban történt, ahol valószínűleg illegálisan tartották a tigrist. Miután az állatot kiengedték a ketrecéből, rátámadt a farm egyik fiatal dolgozójára, akit súlyos sérülésekkel kórházba szállítottak, de az életét nem tudták megmenteni.

A rendőrség szerint a farm tulajdonosa és a TikTok-videó készítője ezután megpróbálta eltussolni a történteket, azt állították, hogy a 19 éves férfit kutyák támadták meg. Mindkettőjüket letartóztatták.