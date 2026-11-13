Végrehajtási vizsgálóbizottság: Navracsics az SZMSZ mögé bújt, Trócsányi a Google-ön találta meg Völnert, Tuzson pedig nem is értette pontosan, mit keres ott

„Mivel nem vagyok a Fidesz tagja, és nem is voltam igazából ismert, megnéztem, milyen jogászok vannak a frakcióban. Fogalmam se volt igazából. Meg kellett néznem Google-ban, hogy ki az, akinek van jogi doktorátusa. És megmondom őszintén, nem túl sok volt, akik közül lehetett választani. Völner Pál volt államtitkár korábban.”
Így mesélt Völner Pál felkéréséről Trócsányi László egykori igazságügyi miniszter a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság reggeli ülésén, amikor arról kérdezték, miért nevezte ki a később kirobbant Völner-Schadl ügy központi vádlottját államtitkárnak az Igazságügyi Minisztériumban.
„Fölhívtam telefonon, és megkérdeztem, hogy államtitkárságot vállalnál-e? Én nem találkoztam vele soha az életben előtte” – mesélt a felkérés menetéről Trócsányi. „Leültem vele, és mondtam, nézd, a tied a parlamenti államtitkárság, én a frakciót nem ismerem, ők sem ismernek engem.” Trócsányinak olyan emberre volt szüksége, aki képviselni tudja őt fórumokon és a frakcióban is. „Én ezt a világ legtermészetesebb dolgának tartottam egyébként.”
Hosszú kínlódás volt, mire a bizottság eljutott Trócsányi ezen megszólalásáig, és még utána is vagy másfél órán át szívták egymás vérét a parlamenti képviselők és volt miniszterek. Varga Judit egykori igazságügyi miniszter után ugyanis három másik fideszes tárcavezetőt faggattak a végrehajtási visszaélésekről: Navracsics Tibort, Trócsányi Lászlót és Tuzson Bencét.
Ezt a cikket is elolvashatod, de rengeteg újdonság is vár rád a következő hónapokban előfizetőként.Már előfizetőnk vagy?
Lehallgatás, elmaradt tartásdíj, Tavaszi szél, Magyar Péter-i pokol - a volt igazságügy miniszter sok témát felhozott, amikor a Völner-Schadl-ügyről kérdezték a parlamentben. Az újságíróktól közben bocsánatkérést vár.