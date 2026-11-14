A Fidesz-frakció visszacsap: Magyar Péter meghallgatását kezdeményezik

Elnézést, történt valami mostanában?

Egy pillanat, Magyar Péter is gondolkodik, mi is volt mostanában? Fotó: Németh Dániel/444

Csak mert szombat reggel a Fidesz-frakció hirtelen felébredt, és már küldte is be az MTI-nek a közleményt, miszerint kezdeményezik Magyar Péter meghallgatását a Végrehajtási Ügyeket Feltáró Vizsgálóbizottságban, sőt, az általa indított ügyészségi és bírósági eljárások anyagainak bekérését is. Mint írják,

„Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter bizottsági meghallgatásán kiderült, hogy Magyar Péter az általa készített, megvágott, majd több mint egy évig saját felesége elleni zsarolásra használt hangfelvétellel kapcsolatban ügyészségi és bírósági eljárásokat kezdeményezett. Ezek során a jelenlegi miniszterelnök a nyilvános kijelentéseitől eltérő tartalmú nyilatkozatokat tett. Tekintettel arra, hogy a hangfelvétel a Völner–Schadl-ügyet érintette, amely a Végrehajtási Ügyeket Feltáró Vizsgálóbizottság kiemelt témája, kezdeményezzük a fenti ügyészségi és bírósági eljárások jegyzőkönyveinek és tanúvallomásainak bekérését, valamint Magyar Péter meghallgatását. Mindezek nélkül csak színjáték a bizottság munkája.”

Álljunk is meg itt egy fél pillanatra, hogy elismeréssel adózunk a ténynek, miszerint a Fidesz-frakció leírta azt, hogy „Völner–Schadl-ügy”.

Ezután lendületesen felszólítják Toroczkai Lászlót, a Végrehajtási Ügyeket Feltáró Vizsgálóbizottság elnökét, hogy tegye meg a szükséges lépéseket, „és ne hátráljon meg a miniszterelnök érintettsége miatt.” A Fidesz-frakció szerint amennyiben Toroczkai elnök komolyan gondolja a bizottság munkáját, akkor „nem ijed meg attól, hogy a miniszterelnököt is beidézze, és a miniszterelnök nyilatkozatait is megismerje.”

Dicséretes, hogy a Fidesz-frakció ennyire szorgalmazza a Völner–Schadl-ügy felderítését. Különösen úgy, hogy csupán néhány órája, azaz péntek este láthatta az ország, ahogy az NVVH egy irdatlan halom (6 milliárd forint) készpénzt mutogat, amit erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanokban elrejtve, valamint egy félreeső helyen található, nagy értékű széfben találtak meg. A Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter ellen folyó büntetőeljárás keretében.