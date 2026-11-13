Itt van az év legerősebb kontentje: az NVVH közzétette a Seszták Miklós eldugott készpénzmilliárdjainak megtalálásáról készült képeket

Raktárban kiterített pénzkötegek, erdőben földet hányó ásók, aljnövényzet alól kiemelt pénzkazetták – erős slideshow-t tett közzé a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal (NVVH) az újonnan beindított Facebook-oldalán azokból a képekből, amelyek Seszták Miklós eldugott készpénzmilliárdjainak megtalálása közben készültek.

Az akciók helyszínén az NVVH feliratú láthatósági mellényt viselő alakok tüsténkednek, a jelenetek simán elmennek bármilyen bűnügyi thrillerbe vagy true crime dokumentumfilmbe. Jó nézegetést!

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal péntek este közölte, hogy erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanokban elrejtve, valamint egy félreeső helyen található, nagy értékű széfben összesen több mint 6 milliárd forintnyi készpénzt találtak a Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter ellen folyó büntetőeljárásban.

A nyomozók november 12-én és 13-án Budapesten, valamint Pest, Békés és Nógrád megyében tartottak összehangolt kutatásokat. A két nap alatt 5 071 632 000 forintot, 2 658 350 eurót és 1 257 100 amerikai dollárt találtak, ami átszámítva több mint 6 milliárd forint. A hatóság közlése szerint a teljes összeget befizették a Magyar Államkincstárba.

Az átvételkor a Kincstár 12 munkatársa 8 órán át, 5 gépi számlálóval számolta meg a pénzt, írta közösségi oldalán Kármán András pénzügyminiszter.

A KDNP-s országgyűlési képviselőt, exminisztert a nyomozóhatóság 12,6 milliárd forintnyi kenőpénz elfogadásával gyanúsítja a Volánbuszhoz kapcsolódó korrupciós ügyben. Szeptember 28-án vették őrizetbe, két nappal később elrendelték a letartóztatását.

Ügyvédje októberben 300 millió forintos óvadék ellenében kérte a szabadlábra helyezését, illetve ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyeletét, de a bíróság ezt elutasította.