Áder János arra kérte Forsthoffer Ágnest, hogy a megemelt keretéből fiatalokat támogasson

Levelet írt Áder János volt köztársasági elnök Forsthoffer Ágnesnek.

Áder kezdésként jelezte a jelenlegi köztársasági elnöknek: a kormány döntött arról, hogy a volt köztársasági elnökök évi 73 millió forintos támogatási (úgynevezett jótékonysági) keretét megszünteti, míg a hivatalban lévő házelnök és köztársasági elnök keretét évi 100 millió forintra emeli (bár nem valószínű, hogy ez elkerülte volna Forsthoffer figyelmét, de ne ragadjunk le itt).

Ezután arról tájékoztatott, hogy 4 évvel ezelőtt ő ez a támogatási keretet tanulmányi ösztöndíjjá alakította, és hátrányos helyzetű, tehetséges fiatalok támogatására fordította az összeg túlnyomó részét. „Olyan fiatalokról van szó, akik egyik vagy mindkét szülőjüket elveszítették, vagy egyéb okból vannak társaikhoz képest hátrányos helyzetben” - írta Áder, azt is hozzátéve, hogy az évi keretéből havi 100 ezer forinttal támogatott az elmúlt években 88 fiatalt. „Van, aki egy évig és van, aki négy éve folyamatosan kapja ezt az összeget” - tette hozzá.

Áder János köztársasági elnök beszédet mond az Országházban 2020. június 4-én. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A volt köztársasági elnök ezután arra kérte Forsthoffer Ágnest, hogy a megnövelt támogatási keretéből folytassa a programot. Mint írta: