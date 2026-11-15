Autóval tört be három rabló egy bajor ékszerüzletbe, hajtóvadászat indult

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Ismeretlen elkövetők autóval törtek be egy bayreuthi ékszerüzletbe vasárnap hajnalban, több értéktárgyat zsákmányoltak, majd elmenekültek. Három elkövető hajtott járművel az üzletbe a kora reggeli órákban, majd az értéktárgyak megszerzése után egy másik autóval menekültek el a helyszínről.

A rendőrök az A9-es autópályán, déli irányban észlelték a menekülő járművet, és üldözőbe vették. A gyanúsítottak a Bayreuth járásban található Weidensees lehajtónál hagyták el az autópályát, majd egy erdős terület közelében hátrahagyták járművüket, és gyalog menekültek tovább, írja az MTI.

A hatóságok járőrautókkal, szolgálati kutyákkal, drónokkal és helikopterrel indítottak hajtóvadászatot. A rendőrség közlése szerint két férfit elfogtak, jelenleg vizsgálják, hogy kapcsolatba hozhatók-e a bűncselekménnyel. A rendőrség közleményben arra figyelmeztette a környéken közlekedőket, hogy ne vegyenek fel stopposokat, és a gyanús személyekről haladéktalanul értesítsék a hatóságokat.

Az autóval-luxusüzletbe-betörés műfaja nem újkeletű, Budapesten például 2024-ben egy Andrássy úti Louis Vuitton-bolt kirakatába tolattak be autóval. Akkor is három elkövető volt, közülük szintén kettőt kaptak el. Ellenük – egy 57 éves montenegrói és egy 58 éves horvát férfi ellen – tavaly ősszel emeltek vádat.

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