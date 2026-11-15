Autóval tört be három rabló egy bajor ékszerüzletbe, hajtóvadászat indult

Ismeretlen elkövetők autóval törtek be egy bayreuthi ékszerüzletbe vasárnap hajnalban, több értéktárgyat zsákmányoltak, majd elmenekültek. Három elkövető hajtott járművel az üzletbe a kora reggeli órákban, majd az értéktárgyak megszerzése után egy másik autóval menekültek el a helyszínről.

A rendőrök az A9-es autópályán, déli irányban észlelték a menekülő járművet, és üldözőbe vették. A gyanúsítottak a Bayreuth járásban található Weidensees lehajtónál hagyták el az autópályát, majd egy erdős terület közelében hátrahagyták járművüket, és gyalog menekültek tovább, írja az MTI.

A hatóságok járőrautókkal, szolgálati kutyákkal, drónokkal és helikopterrel indítottak hajtóvadászatot. A rendőrség közlése szerint két férfit elfogtak, jelenleg vizsgálják, hogy kapcsolatba hozhatók-e a bűncselekménnyel. A rendőrség közleményben arra figyelmeztette a környéken közlekedőket, hogy ne vegyenek fel stopposokat, és a gyanús személyekről haladéktalanul értesítsék a hatóságokat.

Az autóval-luxusüzletbe-betörés műfaja nem újkeletű, Budapesten például 2024-ben egy Andrássy úti Louis Vuitton-bolt kirakatába tolattak be autóval. Akkor is három elkövető volt, közülük szintén kettőt kaptak el. Ellenük – egy 57 éves montenegrói és egy 58 éves horvát férfi ellen – tavaly ősszel emeltek vádat.