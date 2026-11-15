Bődületes bírsággal büntették a Metát az olaszok

Olaszország 805 millió euróra büntette a Metát, amiért az alkalmazásaik a felhasználók kifejezett hozzájárulása nélkül hozzáférést szereztek az Android-felhasználók fotóihoz és videóihoz, írja a Guardian. Ez az átváltva mintegy 294 milliárd forintos összeg az egyik legnagyobb bírság, amit olasz hatóság technológiai óriáscégre kiszabott. (2021-ben az Amazon versenyjogi jogsértések miatt több mint 1,1 milliárd eurós bírságot kapott, amit a fellebbezés során 752 millió euróra mérsékeltek.)

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

A hatóság közleménye szerint a Meta az Android-eszközökre szánt Facebook-alkalmazáson keresztül úgy fért hozzá az olasz felhasználók fényképeihez, videóihoz és az azokhoz tartozó metaadatokhoz, hogy „nem szerzett be kifejezett hozzájárulást, és nem tájékoztatta megfelelően a felhasználókat”.

A Meta közölte, hogy fellebbezni fog a döntés ellen. A vállalat szóvivője úgy nyilatkozott: „határozottan nem értünk egyet” a szabályozó hatóság értékelésével, „valamint a bírság aránytalan mértékével sem”.

Október végén Új-Mexikó hatóságai 25 milliárd dollár (több mint 8200 milliárd forint, az éves magyar GDP nagyjából 10 százalékának megfelelő összeg) megfizetésére kötelezték a Metát, amiért több mint egy évtizeden át félrevezette az állam lakosait adataik felhasználásával kapcsolatban. Ez rekordösszegű bírságot jelentett a vállalat számára, ami „a véleménynyilvánítás szabadságára kivetett adóként” jellemezte a döntést.

A Facebookra kiszabott olasz bírság a 2023 óta elérhető „galéria-javaslatok” funkcióhoz kapcsolódik; ez a funkció a felhasználó telefonján lévő galériából származó fotókat és videókat ajánl fel bejegyzésötletként, miközben a felhasználó éppen böngészi az alkalmazást.

Az olasz hatóság szerint a Facebook egyetlen, az egész alkalmazásra érvényes engedélykérésen keresztül szerzett hozzáférést a galériához. Ezt egy általános tájékoztatás előzte meg, amely más funkciók engedélyezésére vonatkozott, így a felhasználók nem érthették meg, hogy valójában a galériájukhoz való hozzáférést és az onnan származó javaslatok megjelenítését is engedélyezik.

A kiszabott bírság a cégcsoport éves árbevételének nagyjából 0,4 százalékát, míg nyereségének körülbelül 1,5 százalékát teszi ki (az árbevétel 201 milliárd dollár, a nettó nyereség 60,5 milliárd dollár volt tavaly, az euróban kiszabott bírság 887 millió dollárnak felel meg).