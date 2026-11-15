Csattanós válasz a celebeknek: Puzsér Róbert saját arcképével és Juventus-logóval ellátott Adidas Superstar cipőt kapott ajándékba a Balázs Kicks sneaker tourján

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A 2012-es VIVA Comet után 14 évvel Puzsér Róbert ismét elment „a centrumba, ahol a pók fészkel”, „kifejteni a kritikát”. A Szélsőközép vezetője ezúttal a cipőkereskedő Balázs Kicksnél fogalmazta meg a fogyasztói kapitalizmus kritikáját, ahol olyanok jártak előtte, mint Szijjártó Péter, Magyar Péter, Gyurcsány Ferenc, Alekosz, MC Isti, Gáspár Győző, Jaber, Hazetomika & Mollywood és Kiara Lord:

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Puzsér Róbert mesélt egy kicsit magáról, és megfogalmazta ellenérzéseit a szereplésével kapcsolatban is: „Egy állomásnak érzem a lejtőn azt, hogy itt vagyok.”

A videó végén Puzsér kapott ajándékba egy fekete Adidas Supertart, amin az arcképe és egy Juventus-logó is van:

Puzsér Róbert médiakritikus átveszi az ajándéksneakerét Pachert Balázs cipőkereskedőtől 2026. novemberben
Fotó: BALÁZS KICKS/Youtube

Az adásból egyebek mellett kiderül többek között az is, hogy a kedvenc autója a Chevrolet Camaro, illetve hogy 45⅓ -os a cipőmérete, ami számmisztikailag nem tudom, mit jelent, de itt talán magyarázatot lehet rá találni.

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