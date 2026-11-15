Csattanós válasz a celebeknek: Puzsér Róbert saját arcképével és Juventus-logóval ellátott Adidas Superstar cipőt kapott ajándékba a Balázs Kicks sneaker tourján

A 2012-es VIVA Comet után 14 évvel Puzsér Róbert ismét elment „a centrumba, ahol a pók fészkel”, „kifejteni a kritikát”. A Szélsőközép vezetője ezúttal a cipőkereskedő Balázs Kicksnél fogalmazta meg a fogyasztói kapitalizmus kritikáját, ahol olyanok jártak előtte, mint Szijjártó Péter, Magyar Péter, Gyurcsány Ferenc, Alekosz, MC Isti, Gáspár Győző, Jaber, Hazetomika & Mollywood és Kiara Lord:
Puzsér Róbert mesélt egy kicsit magáról, és megfogalmazta ellenérzéseit a szereplésével kapcsolatban is: „Egy állomásnak érzem a lejtőn azt, hogy itt vagyok.”
A videó végén Puzsér kapott ajándékba egy fekete Adidas Supertart, amin az arcképe és egy Juventus-logó is van:
Az adásból egyebek mellett kiderül többek között az is, hogy a kedvenc autója a Chevrolet Camaro, illetve hogy 45⅓ -os a cipőmérete, ami számmisztikailag nem tudom, mit jelent, de itt talán magyarázatot lehet rá találni.
A publicista többször vitába keveredett műsorvezetőtársával, Horváth Oszkárral, amikor a rádióban a számok jelentéséről beszélgettek.
A starok Sajó Dávid bácsinak meséltek magukról, a művészetükről és a terveikről a Telex Afterben.
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