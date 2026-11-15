Szabotázskísérlet miatt Észtország lezárja Oroszországgal közös határát

Minden, eddig nyitva hagyott határátkelőt lezár Észtország az orosz határon, miután bizonyítékok merültek fel az orosz katonai hírszerzés szabotázsakciójára – közölte Margus Tsahkna észt külügyminiszter. Az észt kormány szerint az orosz hírszerzés támadást tervezett az észt Threod Systems dróngyártó vállalat egyik létesítménye ellen.

A háború kitörése után korlátozott határátkelő Észtországban. Fotó: STR/AFP

„A gyanúsítottokat őrizetbe vettük. Azt javasoljuk, senki még csak fontolóra se vegye az Oroszországból érkező hasonló felkéréseket. Súlyos következményei lehetnek” – közölte az észt belső elhárítás. (via SkyNews)