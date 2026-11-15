Szabotázskísérlet miatt Észtország lezárja Oroszországgal közös határát

Minden, eddig nyitva hagyott határátkelőt lezár Észtország az orosz határon, miután bizonyítékok merültek fel az orosz katonai hírszerzés szabotázsakciójára – közölte Margus Tsahkna észt külügyminiszter. Az észt kormány szerint az orosz hírszerzés támadást tervezett az észt Threod Systems dróngyártó vállalat egyik létesítménye ellen.
„A gyanúsítottokat őrizetbe vettük. Azt javasoljuk, senki még csak fontolóra se vegye az Oroszországból érkező hasonló felkéréseket. Súlyos következményei lehetnek” – közölte az észt belső elhárítás. (via SkyNews)