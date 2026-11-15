Vitézy: Szigorítják a balatoni építkezések szabályait

„Társadalmi egyeztetésre bocsátottuk az építésügyi törvények módosítását” – jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a Facebookon. A törvényjavaslat egyik legfontosabb elemének a balatoni építési szabályok szigorítását nevezte.

Az alábbi lényeges, a balatoni építkezéseket érintő változásokat sorolta fel:

A vízparti területeken főszabály szerint nem lehetne tovább növelni a megengedett beépítettséget és épületmagasságot, vagy csökkenteni az előírt zöldfelületek arányát.

A természeti és építészeti értékek megőrzése érdekében meghatározott területeken, legfeljebb három évre változtatási, telekalakítási vagy építési tilalmat rendelhetne el a kormány.

Erősítenék a Balaton-part közhasználatának védelmét, az önkormányzatok és az állam elővásárlási jogát a vízparti ingatlanokra.

Önálló Balatoni Építészeti Tervtanácsot hoznának létre, ami a balatoni főépítész vezetésével vizsgálná a térség jelentősebb építészeti beruházásait.

Erősítenék a természetes partszakaszok, a nádasok és a közstrandok védelmét is. A nádasok védelmét külön is kiemelte, mondván, azokra új, szigorúbb szabályok vonatkoznak a kormány tervei szerint.

Vitézy Dávid a posztjában azt írta, nem az a céljuk, hogy a Balatonnál egyáltalán ne lehessen fejleszteni, hanem az, hogy „a fejlesztések alkalmazkodjanak a Balatonhoz, és ne a Balatont alakítsuk át minden új beruházás kedvéért, főleg nem a vízparti természeti sáv kárára”.

A törvény tervezetét pénteken tették közzé a kormány honlapján, azt november 21-ig lehet véleményezni.