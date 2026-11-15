Volt szoci belügyminiszterrel erősít Kovács Gergely a XII. kerületben

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„Holnap reggeltől újra dolgozom. Budapest XII. kerület polgármestere munkáját fogom segíteni, elsősorban irányítási és vezetési területen”jelentette be Facebookon Lamperth Mónika egykori MSZP-s képviselő, aki 2002 és 2006 között volt az ország belügyminisztere.

Forrás: Lamperth Mónika/Facebook

A kerület kutyapártos (MKKP) polgármestere, Kovács Gergely minden bizonnyal rászorul a segítségre. Idén nyáron ugyanis két hónapon belül mindkét alpolgármestere lemondott, október végén pedig az MKKP által korábban támogatott képviselő akarta feloszlatni a kerületi képviselőtestületet – a Fidesz szavazataira is szükség volt ahhoz, hogy ez végül ne történjen meg.

„Remélem, tudok segíteni, hogy jobban menjenek a dolgok, hiszen ebben a kerületben élnek drága kis unokáim, na meg persze sok ember, akik joggal várják, hogy jó közigazgatási közszolgáltatásokat kapjanak” – zárta posztját Lamperth, aki 2014-től 2019-ig a XV. kerület polgármesteri hivatalának is jegyzője volt, önkormányzati tapasztalattal tehát rendelkezik.

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