Összeállt a „nagykoalíció": a Fidesz és a Kutyapárt együtt akadályozta meg a hegyvidéki testület feloszlatását

„Vége van! Kutyák, ne itt ugassatok!” – hirdette egy kerületi lakos táblája a sajtó képviselőivel és érdeklődőkkel zsúfolásig megtelt teremben. A hegyvidéki önkormányzat csütörtöki ülése a képviselő-testület feloszlatásáról szóló vitával kezdődött. Ha a javaslatot megszavazzák, időközi önkormányzati választást kell tartani, az új testület megalakulásával pedig a jelenlegi képviselők és Kovács Gergely polgármester megbízatása is megszűnik.

A4-es ország. Fotó: Németh Dániel/444

Az egyórás, indulatos vita után a testület végül 5 igen, 11 nem és 1 tartózkodás mellett elutasította a feloszlatásáról szóló javaslatot.

Mind a négy fideszes képviselő, valamint Kovács Gergely és a mellette kitartó kutyapárti képviselők is a feloszlás ellen szavaztak. A javaslatot mindössze öten támogatták: Kocsis Boglárka (MKKP), Novák István (Momentum), Surányi Judit (MKKP), Vadász Gábor volt alpolgármester (Momentum) és az előterjesztő, Visi Piroska (Hegyvidék Jövőjéért Egyesület).

Visi Piroska. Fotó: Németh Dániel/444

A testület feloszlását Visi Piroska kezdeményezte. A független képviselő korábban a Magyar Kétfarkú Kutya Párt támogatásával jutott be a testületbe, később azonban szembefordult Kovács Gergely polgármesterrel. A kerület vezetésével kapcsolatos kifogásairól már az áprilisi választások előtt bemutatott, Mérő Vera és Kőszegi Tamás által készített Az ebek ura című dokumentumfilmben is beszélt.

Előterjesztését október 16-i Facebook-posztjában hét pontban indokolta: szerinte Kovács Gergely elvesztette a többségét a képviselő-testületben, mégsem próbált új együttműködést kialakítani, a két alpolgármester lemondása óta pedig a kerületnek alpolgármestere sincs. (Nyáron két hónapon belül Kovács Gergely mindkét alpolgármestere lemondott: előbb a kutyapárti Kocsik Tekla, majd a korábban momentumos Vadász Gábor.) Kifogásolta továbbá, hogy a fejlesztések és felújítások gyakorlatilag leálltak, miközben az ezekre szánt pénz jelentős része felhasználatlan maradt. A képviselő szerint a költségvetés módosítása is elakadt, fontos döntések születnek a testület megkerülésével, a képviselők pedig nem kapnak megfelelő tájékoztatást, kérdéseikre gyakran késve érkezik válasz. Végül azt is felrótta a polgármesternek, hogy nem hajtják végre a testület egyes döntéseit.

Már előre sejteni lehetett, hogy a szavazáson a Fidesz lesz a mérleg nyelve.

A négy fideszes képviselő szavazata nélkül nem lett volna meg a testület feloszlatásának megakadályozásához szükséges többség, előzetesen azonban nem lehetett biztosan tudni, hogyan döntenek. Egyesek szerint a rekordalacsony támogatottságú egykori kormánypártnak, amelynek szavazótábora a legfrissebb kutatások szerint április óta 1,6 millió főre zsugorodott, nem állt érdekében új választást kikényszeríteni. Mások viszont úgy vélték, a fideszes képviselők szavazói joggal várhatják el, hogy Kovács Gergely eltávolítására szavazzanak.

Fonti Krisztina az ülésen azzal indokolta a Fidesz döntését, hogy nem kívánnak részt venni a Tisza és a Kutyapárt hatalmi harcában, vagy ahogy ő fogalmazott, „ebben a kutyakomédiában”. Végül mégis a kutyapártiakkal együtt szavaztak a testület feloszlatása ellen. Visi Piroska már az ülés előtt ironikusan megjegyezte: ha létrejön ez a „csodálatos nagykoalíció”, nem is látja értelmét, hogy újra benyújtsa a feloszlatásról szóló javaslatát.

„Nem történik semmi” vs. „ennyire szörnyű, ami itt történik?”

A szavazást több mint egyórás, helyenként indulatos, érzelmektől sem mentes vita előzte meg. Kovács Gergely egykori szövetségesei a polgármester vezetési stílusát és az elmaradt fejlesztéseket kérték számon, míg a mellette kitartó képviselők szerint éppen a testület feloszlatása bénítaná meg hosszú időre a kerület működését. A Fidesz jelezte, hogy nem kíván részt venni abban, amit Fonti Krisztina a Tisza és a Kutyapárt közötti „kutyakomédiának” nevezett. Élő Norbert DK-s képviselő az anarchikus állapotok kialakulásától tartva előbb a szavazás elhalasztását javasolta, amit Kovács is támogatott, majd a feloszlatásról szóló végső szavazáson tartózkodott.

Élő Norbert, DK-s képviselő. Fotó: Németh Dániel/444

A feloszlatást kezdeményező Visi Piroska azzal kezdte felszólalását, hogy bár szomorú, amiért idáig jutottak, morális kötelességének érzi a javaslat benyújtását. Szerinte tarthatatlan, ahogyan Kovács a képviselőkkel bánik, a konfliktusoknak pedig már a kerület lakói is megisszák a levét. Úgy látja, a beruházások, fejlesztések és karbantartások alig haladnak, miközben az önkormányzat 2,4 milliárd forintnyi szabad pénzmaradvánnyal rendelkezik. Visi szerint ez nem a takarékos gazdálkodás bizonyítéka, hanem annak a jele, hogy az önkormányzat nem végzi el a feladatait.

Visi azzal is megvádolta a polgármestert, hogy elárulta korábbi szövetségeseit és megtéveszti a választóit. Példaként az Eötvös út 2. szám alatti egykori szanatórium tervezett átalakítását hozta fel, ahol két új társasház terveit mutatták be a képviselőknek. Szerinte a Tiborcz István érdekeltségéhez kötődő fejlesztés éppen azt a fajta ingatlanpolitikát idézi, amely miatt a hegyvidékiek leváltották a korábbi fideszes vezetést. Felelevenítette Kovács és Tiborcz korábbi találkozóját is, és azt mondta, már tavaly tavasszal elvesztette a bizalmát a polgármesterben.

Kovács visszautasította, hogy támogatná az Eötvös úti beruházást. Mint mondta, éppen azért szerveztek tájékoztatót, hogy a képviselők megismerhessék a tulajdonosok elképzeléseit, de ebből még nem következik, hogy ő egyet is ért velük. A testület működésképtelenségével kapcsolatos kritikákra pedig azzal válaszolt, hogy nehéz előrelépni, ha a képviselők még a működéshez szükséges költségvetési módosításokat és az általa észszerűnek tartott előterjesztéseket sem szavazzák meg.

Erre Novák István momentumos képviselő azzal vágott vissza, hogy nemcsak a leszavazott előterjesztésekkel van gond. Szerinte azok a beruházások sem valósultak meg, amelyekre a testület már megadta a felhatalmazást és a pénzt. Másokkal együtt többször is felrótta, hogy a kerületben „nem történik semmi", amit azzal húzott alá, hogy év első hét hónapjának költségvetési teljesítéséről szóló beszámolójában is sorra szerepeltek a nullás tételek. Novák szerint a polgármester csak akkor hivatkozhatna megalapozottan a képviselők akadékoskodására, ha legalább a megszavazott fejlesztések rendben haladnának. A hivatal vezetéséről is lesújtó véleménye volt.

Novák István (Momentum). Fotó: Németh Dániel/444

Hasonlóan érvelt Surányi Judit (MKKP) is, aki szerint a választóknak tett ígéretekből alig valósult meg valami. A kerület vezetését egy olyan hajóhoz hasonlította, amelynek nincs világos útiránya, összehangolt vezetése, és még a legénység sem tudja, merre tart. Pásztor Tibor kompromisszumokat sürgető felszólalására reagálva azt mondta, hiába készített számos stratégiai tervet, azokból semmi nem lett, miközben tapasztalt munkatársak távoznak a hivatalból.

Kocsis Borbála kutyapártos képviselő is azt képviselte, hogy a testület feloszlatása az egyetlen tisztességes és felelős megoldás. Úgy látja, a választóknak ígért kerületi rendszerváltás elmaradt, a korábbi vezetés kedvezményezettjei pedig továbbra is megőrizték a pozícióikat.

Vadász Gábor volt alpolgármester szintén szomorúnak nevezte, hogy idáig jutottak, bár szerinte túlzás lenne egyetlen ember nyakába varrni a kialakult helyzetet. Később azonban már élesen bírálta Kovácsot: szerinte a polgármester másfél év alatt felélte a képviselők bizalmát, és rendre másokra hárítja a felelősséget. Azt is kifogásolta, hogy még alpolgármesterként sem jutott hozzá minden szükséges információhoz, és hiányoznak a megfelelő szakmai előkészítő anyagok, valamint a fejlesztési koncepciók.

Fotó: Németh Dániel/444

Kovács ezt vitatta. Példaként az önkormányzati ingatlanok felmérését hozta fel: elmondása szerint hivatalba lépése után mintegy 350 üres ingatlant vizsgáltattak meg, hogy eldönthessék, melyeket érdemes felújítani, és melyeket gazdaságosabb értékesíteni. Szerinte Vadász ennél részletesebb felmérést követelt, ő viszont nem érti, miért lett volna elégtelen a városfejlesztési iroda munkája.

A polgármester mellett felszólaló Sasi-Szabó Tamás sem tagadta, hogy problémák vannak, de szerinte most lenne a legrosszabb pillanat feloszlatni a testületet. Úgy látja, az elmúlt időszakban sikerült megakadályozni a kerület zöldfelületeinek elherdálását, és a parkfenntartás, valamint a közétkeztetés területén is átláthatóbbá vált a működés. Az el nem költött pénzt sem tartja feltétlenül kudarcnak: szerinte az összeg megmaradt, és kedvezőbb körülmények között később is felhasználható. Azt mondta, egy új választás akár további egy évvel is visszavethetné a fejlesztéseket. A feloszlatást kezdeményező képviselőket pedig kompromisszumképtelenséggel vádolta.

A vita egyik legélesebb felszólalását Fonti Krisztina fideszes képviselő tartotta. Szerinte a jelenlévők valójában a Tisza és a Kutyapárt hatalmi harcának tanúi. „Ebben a kutyakomédiában nem veszünk részt” – jelentette ki. Azt vetette a korábbi szövetségesek szemére, hogy alig egy évvel a választások után egymásnak estek, sértegetik egymást, lejárató videókat készítenek, most pedig a testület feloszlatásával próbálnának kibújni a felelősség alól. Szerinte a jelenlegi helyzetért nemcsak Kovács, hanem az ellene fordult képviselők is felelősek, ezért a Fidesz nem támogatja az új választás kikényszerítését.

Fonti Krisztina, fideszes képviselő (középen). Fotó: Németh Dániel/444

Vadász erre azzal reagált, hogy Fonti felszólalása Örkényt juttatta eszébe, amin a teremben nagy taps tört ki. Mint mondta, nem gondolta volna, hogy éppen a fideszes képviselőtől fog előadást hallani a gyűlölködésről és a demokráciáról.

Élő Norbert DK-s képviselő eközben azt kérdezte, kinek lenne jó, ha a következő rendes önkormányzati választás előtt bizonytalanságba sodornák a kerületet. Azt javasolta, hogy novemberig halasszák el a döntést, és adjanak még egy hónapot a korábban felvetett „tettrekészek koalíciója” létrehozására. A halasztást Kovács Gergely is támogatta, a testület azonban 2 igen, 8 nem és 7 tartózkodás mellett elutasította a javaslatot.

Fotó: Németh Dániel/444

Visi szerint viszont nem világos, miért lenne jobb még három évig fenntartani a jelenlegi állapotot, mint új választást tartani. Emlékeztetett arra, hogy ő maga is Kovács szövetségese volt, részt vett a kampányában, ezért a kudarcért a saját felelősségét is vállalja. Szerinte hiába figyelnek oda az olcsóbb beszerzésekre, ha a közbeszerzéseket végül ki sem írják, és hiába dolgozik egy szolgáltató olcsón, ha kapacitáshiány miatt nem tudja elvégezni a munkát. Sasi-Szabó erre azzal kérdezett vissza, valóban jobb lett volna-e drágábban megvalósítani a beruházásokat.

A vita végén Visi azt kérte, hogy ha már nem oszlatják fel a testületet, a „tettrekészek koalíciója” nyíltan vállalja fel, hogy a DK, a Fidesz és a Kutyapárt együtt vezeti tovább a kerületet.