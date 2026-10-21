Závecz Research: A Tisza Pártnak 4,2 millió híve van, míg a Fidesz-KDNP-nek csak 1,6 millió maradt

Orbán Viktor első bejelentkezése a választási vereség után. Fotó: Orbán Viktor /Facebook

A nyár közepe óta a Tisza Párt elmozdult a csúcspontról, a Fidesz-KDNP pedig a mélypontról: bár a kormánypárt támogatottsága a három hónappal ezelőtti 58-ról 55 százalékra csökkent, továbbra is jelentős az előnye, a Fidesz-KDNP pedig erősödött július óta, ugyanis 16-ról 21 százalékra nőtt a támogatottsága – írja a Závecz Research Intézet, aminek az október első felében végzett közvélemény-kutatása szerint a Tisza Párt mögött jelenleg 4,2 millió választópolgár sorakozik fel, míg a Fidesz-KDNP-nek 1,6 millió híve van.

Forrás: ZRI Závecz Research Intézet

A felmérés szerint a Mi Hazánk támogatottsága szintén nőtt, 5-ről 7 százalékra, így valamivel több mint félmilliós tábor áll mögötte, míg a többi párt együttes támogatottsága változatlanul 2 százalék. A pártnélküliek aránya az elmúlt negyedévben 19-ről 15 százalékra csökkent.

A biztos részvételt ígérő és pártot választók csoportjában a Tisza Párt 66, a Fidesz-KDNP 23 százalékos támogatottságot ér el. A Mi Hazánk 9 százalékon áll, míg a többi párt együttesen 2 százalékot szerezne az aktív szavazók körében.

Nagy a figyelem

Fél évvel a parlamenti választás után is nagy figyelemmel követik az emberek a politikai eseményeket. A lakosság 64 százaléka érdeklődik a politika iránt, 78 százaléka pedig biztosan elmenne szavazni. Mindkét mutató magasabb a Tisza Párt támogatóinak körében, mint a Fidesz-KDNP táborában: a kormánypártiak 76 százalékát érdekli a politika, 82 százalékuk menne el szavazni egy most vasárnap tartott választáson, az ellenzéki pártszövetség esetében ezek az arányok 56 és 77 százalék.

A Tisza Párt 4,2 milliós táborából – figyelembe véve a részvételi hajlandóság mértékét – jelenleg 3,4 millió biztos szavazója lenne, és ezzel lényegében megismételhetné az áprilisi választásan elért 3 340 000 fős belföldi listás eredményét. A Fidesz–KDNP 1,6 millió támogatójából 1,2 millióan tartoznak az aktív szavazók közé, ami jócskán elmarad a párt áprilisi, 2 millió 176 ezres belföldi listás szavazatszámától, vagyis a Fidesz-KDNP jelenlegi aktív szavazóinak száma egymillióval alacsonyabb.

Forrás: ZRI Závecz Research Intézet

Nem csak a Fidesz tábora nőtt a nyár közepe óta: a Mi Hazánk táborában 57 százalék érdeklődik a politika iránt, és 83 százalék biztosan elmenne szavazni. A Mi Hazánk a kis- és közepes méretű vidéki városokban és a falvakban a legerősebb: a 7 százalékos országos támogatottságával szemben ezekben a településtípusokban 10–11 százalékon áll – írja a Závecz Research Intézet.

Forrás: ZRI Závecz Research Intézet

Módszertan

Az adatfelvétel 2026. október 7-18. között készült, ún. hibrid adatfelvételi módszerrel, telefonos és online kérdezés együttes alkalmazásával. A kérdezés során figyelembe vették, hogy az egyes társadalmi-demográfiai csoportokat melyik adatfelvételi módszerrel lehet hatékonyabban elérni.

A megkérdezettek száma 1000 fő, akik együttesen az ország 18 éves és annál idősebb lakosságát képviselik nemi hovatartozás, iskolai végzettség, életkor és településtípus szerint.

Alapsokaság: 18 éves és idősebb, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár. Az alapsokaság és a megkérdezettek összetétele megegyezik.

A közvélemény-kutatás során kapott adatok 1000 fős mintánál legfeljebb plusz-mínusz 3,2 százalékkal térhetnek el attól, amit akkor kaptunk volna, ha minden választókorú személyt megkérdeztünk volna az országban – írja a Zábecz Research.