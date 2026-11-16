4,6 milliárd forint lesz a sajtóalap kerete, amely egyrészt a frekvenciapályázati bevételekből, másfelől a médiatanácshoz érkező médiaszolgáltatási díjakból és egyéb bevételekből áll össze - közölte Polyák Gábor, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke hétfőn, az Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottsága előtt.

Polyák Gábor, az NMHH elnöke beszédet mond a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete szervezésében megrendezett Big Picture konferencián a budapesti RaM-ArT Színházban 2026. november 5-én. Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A közmédia teljes átalakítására vonatkozó törvényt a nyáron fogadta el az Országgyűlés. Abban úgy határozzák meg a sajtóalap intézményét, hogy az állami médiatámogatási feladatokat a Médiatanács alá tartozó sajtóalap veszi át, amely a jelentős piaci adók reklámbevételének 2,5 százalékából, valamint frekvenciadíjakból és bírságokból kifejezetten a független, etikus és közösségi sajtótermékek és műsorszámok gyártását finanszírozza.