A Tisztítótűz felpörgetése óta 65:24-re nőtt a Tisza előnye a 21 Kutatóközpont szerint

Másfél hónap alatt tovább nőtt a Tisza előnye, miközben a Fidesz és a Mi Hazánk támogatottsága is csökkent – derül ki a 21 Kutatóközpont friss felméréséből, amelyet a 24.hu ismertetett. A választani tudók körében a Tisza 65, a Fidesz 24, a Mi Hazánk pedig 8 százalékon áll. Ez azt jelenti, hogy a kormánypárt előnye szeptember vége óta 34-ről 41 százalékpontra nőtt.

A grafikonunk sárga, cím alatti menüsorában kattintgatva lehet váltogatni a teljes népesség, a pártot választók és a pártválasztó biztos szavazók között, visszamenőlegesen 2024 nyaráig:

A 21 Kutatóközpont korábbi mérései szerint a Tisza támogatottsága a választás utáni, győzteshez húzásnak nevezett jelenség hatására májusban érte el a csúcsát, amikor a választani tudók 69 százaléka támogatta a pártot. Szeptember végére ez az arány 60 százalékra csökkent, novemberre viszont ismét 65 százalékra emelkedett. Eközben a Fidesz 26-ról 24, a Mi Hazánk pedig 11-ről 8 százalékra esett vissza. A többi pártra összesen 3 százalék szavazna.

A Tisza előnye még nagyobb azok között, akik biztosra mondják, hogy elmennének szavazni egy most vasárnapi választáson. Ebben a csoportban a kormánypárt 68, a Fidesz 24 százalékon áll. A Mi Hazánk visszaesése itt különösen látványos: másfél hónap alatt 10-ről 6 százalékra csökkent a támogatottsága.

A teljes népességben is hasonló az elmozdulás. A Tiszát a megkérdezettek 56, a Fideszt 21, a Mi Hazánkat 7 százaléka támogatja, míg az egyéb pártok összesen 2 százalékon állnak. A pártnélküliek aránya 14 százalék. Szeptember végéhez képest a Tisza 5 százalékpontot erősödött, a Fidesz és a Mi Hazánk viszont egyaránt 2-2 százalékpontot veszített.

A felmérés alapján tehát a Fidesz és a Mi Hazánk május és szeptember közötti erősödése novemberre eltűnt, a Tisza pedig ismét növelni tudta az előnyét, bár a választás utáni csúcsát továbbra sem érte el.

A telefonos adatfelvétel egy hétig tartott, és november 12-én, csütörtökön zárult, még a Seszták Miklós volt miniszterrel kapcsolatos nyomozás legújabb fejleményei előtt. Ezek hatása így nem jelenhetett meg a kutatás eredményeiben.