Bírói engedéllyel vásárolhat Schadl György, akit arany Rolexszel a karján fotóztak le a siófoki Tescóban

A hétvégén Toroczkai László közölt egy fotót a siófoki Tescóban vásárló Schadl Györgyről, akinek el is küldte az idézést a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság elé, de a Mi Hazánk elnöke felrótta Schadlnak azt is, hogy kijárogat a házi őrizetből.

Schadl György a siófoki Tescóban Fotó: Toroczkai László/X

Az RTL Híradó arról számolt be, hogy a Végrehajtói Kar korrupcióval vádolt volt vezetője – aki a fotón egy drága arany Rolexszel a csuklóján látható – bírósági engedéllyel hagyhatta el a villát, ahol bűnügyi felügyeletben van, ugyanis a bevásárlás „beletartozik a mindennapi élet szokásos szükségleteinek a kielégítése körébe”. Schadl Györgyöt, aki ellen öt éve folyik eljárás, december 16-án hallgatná meg a parlamenti bizottság.