Toroczkai László a siófoki Tescóban szpottolta Schadl Györgyöt, küldte is neki az idézést

Toroczkai Lászlóhoz eljutott egy kép, amely állítása szerint a siófoki Tescóban készült, és Schadl Györgyöt, a végrehajtói kar korábbi elnökét ábrázolja, ahogy Rolex karórát viselve vásárolgat. A Mi Hazánk elnöke, aki egyben a parlament végrehajtási visszaéléseket kivizsgáló bizottságát is vezeti, azt írta az X-en szombat este:
„Ezek szerint még mindig, 5 évvel az eljárás megindítása után, az illegálisan, vesztegetési pénzből épített siófoki, Balaton-parti nyaralójában van olyan házi őrizetben, ahonnan azért kijárogat. Miközben egyébként – tudomásom szerint – budapesti a lakcíme. Persze, teheti, mert a jelenlegi szabályok szerint a házi őrizetből is százmilliókat keres a végrehajtói irodáján keresztül. Már nem sokáig, mert azon dolgozom, hogy ezt az egész mocskos, profitéhes végrehajtói rendszert megváltoztassuk, amely honfitársaink tízezreit fosztotta ki évtizedek óta.”
Azt is hozzátette, hogy szerinte ezek után senki nem fogja tudni megakadályozni, hogy a bizottság beidézze Schadlt meghallgatásra. Hírt adott arról is, hogy már postázta is az idézést neki. Toroczkai bizottságától az elmúlt hetekben több remek meghallgatást is végig tudtunk nézni:
Lehallgatás, elmaradt tartásdíj, Tavaszi szél, Magyar Péter-i pokol - a volt igazságügy miniszter sok témát felhozott, amikor a Völner-Schadl-ügyről kérdezték a parlamentben. Az újságíróktól közben bocsánatkérést vár.
Csütörtökön döntöttek a beidézésekről, egy nappal korábban hallgatják meg Schadl Györgyöt és Völner Pált.
Fürcht Pál az ügyészség vezetőinek azt tanácsolta, gondolják át, mit csináltak rosszul. A volt főügyész elmesélte, hogyan próbálták meg felülről leállítani a Völner elleni eljárást. Továbbá hazugságvizsgálón állítaná, hogy Rogánék semmit nem húztak ki az ügy irataiból.
Ott parkol a Mercedes is, amiről a bíróságon azt állította, nem tudja hol van.
A szabálytalanul kibővített házban tölti Schadl a házi őrizetet.
Az egyik semmiről nem tudott, a másik tüzet oltott, a harmadiknak már köze sem volt a végrehajtáshoz. Boszorkányüldözés, TikTok-videók és politikai felelősségkeresés miatt feszültek egymásnak a politikusok.
A végrehajtói kar korrupcióval vádolt elnökének 90 százalékos tulajdonrésze maradt az irodájában, azt csak helyettesítéssel vették át.