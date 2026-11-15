Toroczkai László a siófoki Tescóban szpottolta Schadl Györgyöt, küldte is neki az idézést

Toroczkai Lászlóhoz eljutott egy kép, amely állítása szerint a siófoki Tescóban készült, és Schadl Györgyöt, a végrehajtói kar korábbi elnökét ábrázolja, ahogy Rolex karórát viselve vásárolgat. A Mi Hazánk elnöke, aki egyben a parlament végrehajtási visszaéléseket kivizsgáló bizottságát is vezeti, azt írta az X-en szombat este:

„Ezek szerint még mindig, 5 évvel az eljárás megindítása után, az illegálisan, vesztegetési pénzből épített siófoki, Balaton-parti nyaralójában van olyan házi őrizetben, ahonnan azért kijárogat. Miközben egyébként – tudomásom szerint – budapesti a lakcíme. Persze, teheti, mert a jelenlegi szabályok szerint a házi őrizetből is százmilliókat keres a végrehajtói irodáján keresztül. Már nem sokáig, mert azon dolgozom, hogy ezt az egész mocskos, profitéhes végrehajtói rendszert megváltoztassuk, amely honfitársaink tízezreit fosztotta ki évtizedek óta.”

Fotó: Toroczkai László/X

Azt is hozzátette, hogy szerinte ezek után senki nem fogja tudni megakadályozni, hogy a bizottság beidézze Schadlt meghallgatásra. Hírt adott arról is, hogy már postázta is az idézést neki. Toroczkai bizottságától az elmúlt hetekben több remek meghallgatást is végig tudtunk nézni: