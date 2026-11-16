Diák okozott gázmérgezést egy zalaegerszegi iskolában

Kiürítették a zalaegerszegi Kölcsey gimnázium épületét, miután egy tanuló WC-tisztító tablettákkal gázképződést okozott, amitől diákok is rosszul lettek - közölte a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság. A tűzoltók már nem találtak mérgező anyagot a levegőben.

A rendőrségre 11 órakor érkezett bejelentés a zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnáziumból, hogy egy gyerek „teleszórta a mosdót WC-tisztító tablettával”, ami miatt gáz keletkezett. Először két diák panaszkodott rosszullétre, őket a mentők látták el. Az iskolát kiürítették, a rendőrök megkezdték a helyszíni szemlét.

Bangó Szilárd, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője az MTI érdeklődésére elmondta: mintegy 700 gyereknek és felnőttnek kellett elhagynia a gimnázium épületét. A tűzoltók átvizsgáltak minden helyiséget, és a folyamatos mérések egészségügyi határérték feletti mennyiségű anyagot már nem mutattak ki.

A mentőknek 13 diákot és egy pedagógust kellett ellátniuk. Az elkövető - akit még keresnek - három WC-be szórt be összesen 120 darab tisztítótablettát. A rendőrség közveszélyokozás bűntettének elkövetése miatt indított vizsgálatot.